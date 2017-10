Culori pentru par, potrivite pentru toamna 2017

Podiumurile ne inspira si in acest sezon, ghidandu-ne catre cele mai actuale culori pentru par sau noi tunsori. Vrei sa iti ajustezi nuanta de roscat, te tenteaza un strobing sau, pur si simplu, vrei sa iti schimbi look-ul complet? Iti dam cateva indicii cromatice, care dau tonul in hairstyle, in aceasta toamna.

Culori pentru par: categorii

Tendintele de beauty pentru toamna 2017 ne indruma catre individualitate: se poarta parul scurt, lung, culorile pentru par in tonuri optezeciste, bobul, roscatul sau tonurile gri. Orice abordare este admisa, atata timp cat este purtata asumat; important este sa te simti bine, in armonie, cu haistyle-ul tau!

PIGMENTUL ROSU

Roscatul vine in cele mai diverse nuante, de la clasicul burgundy, vazut la Arthur Arbesser, sau tonul de roscat prafuit, de pe podiumul House of Holland, pana la rosul-miere, de la Off White.

NUANTELE DE BLOND

Dintre cele mai frumoase culori pentru par blond: Byblos, Maison Margiela, Lanvin, Esteban Cortazar sau Emilio De La Morena.

THE BLACK IS BACK!

Tonurile de brunet inchis revin, daca ai o piele potrivita, care sa nu creeze un contrast prea mare.

TONURI NATURALE

De cele mai multe ori, cele mai frumoase culori pentru par sunt cele naturale!

EFECTUL STROBING

Daca vrei suvite luminoase, incearca tehnica de colorare strobing, care prin suvitari strategice face tonurile de blond (in special!) mai spectaculoase.

FOTO: IMAXTREE, LONDA