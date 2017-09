Cosmeticele naturale care nu seamana cu nimic din ce ai mirosit pana acum

Din ingrediente naturale, substante nutritive si uleiuri esentiale ca aloe vera, shea, argan, baobab, marula, pepene de Kalahari, cartoful African sau castana din Capul Africii, ambalate in recipiente care ar putea trece usor drept obiecte decorative, aceste cosmetice artizanale si organice nu se disting doar prin compozitie si vizual! M-au cucerit definitiv cu parfumurile lor, care nu seamana cu nimic din ce am mirosit pana acum. Asta pentru ca nu urmeaza compozitiile olfactive clasice si folosesc extracte 100% naturale de parfum, care surprind prin autenticitatea miresmelor si exotismul emanat.

Eu am decis sa incerc parfumul, uleiul de baie si untul de corp Flora Capensis, care se simt ca mirosul Savanei pe pielea mea (sau cel putin asa imi imaginez eu ca miroase Savana, ca o gradina salbatica dupa ploaie). Uleiul de baie realizat artizanal este, de fapt, extract de parfum in ulei, care se picura in apa din cada, pentru imbaierea intr-un ritual care trezeste toate simturile. Se omogenizeaza perfect in apa de baie si invaluie corpul intr-o pelicula fina, hidratanta, ca un balsam de corp. Untul de corp m-a incantat prin consistenta onctuoasa, dar care se aplica usor, uniform, si patrunde in piele fara a lasa o pelicula uleioasa. Trebuie sa stii ca acestea mai sunt disponibile si in alte patru astfel de miresme unice: Plantifolia Lignosa, Florae, Vetiveria Citrata si Rosaria, pe care o sa ti le descriu mai jos.

Plantifolia Lignosa

Plantifolia Lignosa este sobru, incitant si te ademeneste cu notele lemnoase in acord cu rasina Omumbiri, te imbata cu aroma delicata de vanilie ca nota de mijloc si te energizeaza cu florile de portocal ca note de varf.

Parfum Plantifolia Lignosa

Ulei de Baie Plantifolia Lignosa

Unt de Corp Plantifolia Lignosa

Florae

Acest melanjul de flori albe, ce imbina gardenia, iasomia, trandafirul si neroli din Africa de Sud, tuberoza indiana, ylang-ylang si vanilie de Madagascar, mi s-a parut de o profunda noblete, care lasa in urma o amprenta puternica si plina de rafinament.

Parfum Plantifolia Florae

Ulei de Corp Florae

Unt de Corp Florae

Vetiveria Citrata

In acest parfum savoarea citricelor zemoase (portocala, neroli, lime) se imbina cu vetiverul tulburator, buchu, o planta care creste la altitudini inalte in zona vestiva a Africii de Sud si piatra Africana, intr-o reverie suava si energizanta.

Parfum Vetiveria Citrata

Ulei de Baie Vetiveria Citrata

Unt de Corp Vetiveria Citrata

Rosaria

Rosaria este un parfum pasional, ca esenta sa puternica de trandafir absolut de petale si trandafir absolut de frunze, care te prinde in mrejele sale alaturi de opoponaxul de Somalia si muschiul de stejar indian.

Parfum Plantifolia Rosaria

Ulei de Baie Rosaria

Unt de Corp Rosaria

Aceste produse sunt cea mai mare descoperire de infrumusetare a mea din ultima vreme. Si nu numai in materie de ingrijire personala, ci si ca idee de cadou pentru cei dragi. Pentru ca astfel de descoperiri trebuie impartasite!

Text: Bianca Chivaran