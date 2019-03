Despre trenduri fără filtru – confesiunea unui beauty editor

În ultimul timp, din ce în ce mai multe persoane publice și influenceri au postat poze fără machiaj, fără filtre, Facetoon sau alte moduri de estetizare. Acest trend a prins în online-ul românesc destul de recent, ținând cont că în străinătate, celebritățile făceau asta acum vreo doi ani.

Scriam la vremea respectivă că, pe multe dintre noi, acele poze naturale ne vexează oricum, pentru că putem vedea cu ochiul liber cum celebritățile sunt mai frumoase decât noi din naștere, pentru că au câștigat loteria genetică și îmbătrânesc grațios, în timp ce multe dintre noi nu arătăm așa nici dichisite și filtrate.

Între timp, trendul și-a pierdut din exuberanță – singura care și-a păstrat poziția fiind Alicia Keys, care a prezentat Grammy-urile fără machiaj. Însă se simte schimbarea pe care a adus-o: nimeni nu mai e șocat atunci când o femeie se prezintă fără cosmetizări și au dispărut titlurile de articole de genul Vedeta X și-a uitat machiajul acasă'. Totul bine și frumos.

Acum ne dorim mai multă autenticitate. Cel puțin teoretic. Ce am observant la persoanele publice care s-au alăturat acestui trend este că pozele nefiltrate au avut doar un impact inițial, au curs like-urile, însă au fost oferite doar pentru curajul asumat, nu pentru imagine în sine. Iar influencerii au revenit la pozele atent alese și prelucrate în care afișează rujul sezonului, farduri cu glitter și highlightere ce oferă acel look tridimensional și sexy. Iar atunci când cauți hashtag-ul #nofilter găsești mai mult peisaje.

Însă, revenind la pozele neprelucrate, ce am observat e că fetele arată foarte bine, chiar și atunci când nu intervine magia aplicațiilor. Nu am văzut riduri, acnee sau alte probleme. Poate doar un coș mic, introdus din condei într-un mod simpatic, pentru că umanizează și, deh, nimeni nu e perfect. Însă îmi dau seama că, atunci când se compară cu aceste imagini, femeile obișnuite pot deveni chiar și mai complexate în legătură cu aspectul lor fizic. Îți pot spune: Da, e nemachiată, dar de ce arată mai tânără decât mine, de ce nu are cicatrici de acnee, pori măriți sau alte imperfecțiuni'.

Recunosc, și eu sunt una dintre persoanele care postează poze neprelucrate, fără machiaj. Și o fac cu multă mândrie. De ce? Pentru că nu am riduri, cicatrici de acnee, cearcăne sau pori dilatați. Păi, cum așa?! Simplu. Sau, nu chiar așa de simplu. Cearcănele le închid cu laser, fac peelinguri agresive o dată la doi ani, botox în mod regulat, fac mezoterapii și tratamente cosmetice cu religiozitate, testez toate tehnologiile care apar în domeniul înfrumusețării. Jobul îmi facilitează acces către aceste lucruri. Și același lucru e valabil și pentru influenceri sau persoanele publice. Și am ajuns să cred că, atunci când o femeie postează o poză în care arată impecabil fără filtre, poate ar trebui să fie mai transparentă în legătură cu tratamentele estetice și cu procedurile la care a recurs.

Desigur, spun asta în mod teoretic, pentru că procedurile estetice vin la pachet cu un anumit stigmat, iar atunci când vorbești despre ele, lumea presupune că nimic în legătură cu modul în care arăți nu e autentic. Iar în cazul meu chiar ar fi o nedreptate: toate terapiile pe care le-am testat au avut ca scop păstrarea atuurilor și nu o transformare. Însă cred că mai multă transparență ar duce și la eliminarea acestui stigmat și, implicit, ar trimite un mesaj sincer și sănătos. Nimeni nu este perfect.

Foto: Hepta

