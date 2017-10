Pentru ca adesea ne plictisim de look-ul nostru si ne dorim ceva nou, cea mai buna sursa de inspiratie o reprezinta celebritatile, asa ca ti-am pregatit 7 coafuri si tunsori purtate de vedete toamna 2017.

Angelina Jolie. Daca nu iti doresti o schimbare radicala de look, urmeaza exemplul actritei si taie din lungimea firului de par, suficient cat sa se observe o mica diferenta. In felul acesta, vei scapa de varfurile tocite, iar parul tau va arata mult mai bine si va fi cu siguranta mai sanatos.

Vanessa Hudgens. Actrita in varsta de 28 ani a ales sa isi faca breton si sa isi tunda parul mult mai scurt. Aceasta stie sa ofere mai multa textura parului (cu un ondulator si spray-ul pentru textura), iar look-ul final este unul care o avantajeaza.

Poppy Delevingne. Sora mai mare a Carei Delevingne a avut mereu un par blond si lung. Aceasta a decis insa in urma cu putin timp sa isi faca o schimbare radicala, adoptand o coafura mai edgy. Ne place!

Nina Dobrev. Frumoasa actrita a renuntat la parul lung si a ales un bob asimetric, cu breton. Probabil aceasta este prima data cand Nina Dobrev are parul atat de scurt, insa look-ul ii se potriveste.

Kaia Gerber. Fiica modelului Cindy Crawford a fost revelatia Saptamanilor Modei din aceasta toamna, defiland pentru cele mai importante case de moda, Chanel, Saint Laurent sau Valentino. Aceasta a ales sa isi faca si o schimbare de look, una foarte cool in aceasta perioada. Ea a optat pentru un breton purtat in lateral, o coafura pe care o vei intalni si la Alexa Chung.

Blake Lively. Frumoasa actrita a adoptat un look nou pentru turneul de promovare al noului ei film. Aceasta a ales un bob lung, insa cred ca esti de acord cu noi cand spunem ca Blake Lively ar arata perfect cu orice coafura.

Jenna Dewan Tatum. Aceasta a renuntat de ceva timp la parul lung, insa acum a ales sa il tunda si mai scurt si sa isi vopeasca varfurile.

Emily Ratajkowski. Modelul a ales sa isi faca tot un breton, iar noul look ii se potriveste perfect.

Foto: Instagram