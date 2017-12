Ciorapii modelatori, micul truc pentru o prezenta demna de admirat

Pentru acele femei care isi cauta o modalitate de a aplatiza ceva linii si forme, ciorapii modelatori trebuie sa faca neaparat parte din garderoba proprie. Sunt micul truc care le ajuta sa isi indeplineasca misiunea. Cel mai adesea purtarea fustelor sau a rochiilor este si momentul in care intervine frustrarea de a observa ca iese in evidenta ceea ce nu pare deloc placut ochiului: cute, pliuri, abdomenul ceva mai generos si alte mici defecte.

Iata cateva repere pe care reprezentantele feminine trebuie sa le aiba in alegerea corecta a unor ciorapi modelatori.

Cand ii porti

Oricand simti nevoia. Chiar si o persoana slim fit, ce are o silueta trasa prin inel, poate simti la un moment dat ca are nevoie de un accent la partea de posterior, spre exemplu. Intrucat tipurile de ciorapi modelatori sunt atat de diverse, cu functionalitati pe masura, chiar si astfel de cazuri se preteaza a-si gasi rezolvarea in purtarea de dresuri de acest fel.

Sunt cei cu efect de push-up pentru astfel de cazuri. De altfel, a purta ciorapi din aceasta clasa inseamna de regula nevoia de a ascunde mici imperfectiuni in liniile corpului, ce se observa mai cu seama cand porti rochii ori fuste. Pot fi purtati in orice caz la tinute de zi, de seara, in orice anotimp.

Cu ce ii asortezi

Exista modele atat de variate de ciorapi modelatori incat, orice tinuta ai alege, vei putea opta si pentru astfel de ciorapi. Spre exemplu, sunt cei care au zona degetelor de o transparenta ce nu tradeaza ca ai purta dres. O astfel de pereche este potrivita pentru incaltamintea decupata.

Se combina perfect cu orice tinuta, cu orice tip de incaltaminte, daca stii cum sa ii alegi. Exista si pentru categoria de ciorapi modelatori grosime si textura diversa. Deci alegerea nu este atat de diferita de modul clasic de alegere al unor dresuri.

Unde ii gasesti

Exista numeroase surse pentru asta. Dar, desigur ca trebuie sa vizezi in mod special calitatea acestora. Ciorapii modelatori nu trebuie sa fie de unica folosinta.

O recomandare este sosetaria.ro. In cadrul acestui magazin online se vor gasi modele si culori care sa se potriveasca din toate punctele de vedere cu nevoia fiecaruia. Sunt inclusi si ciorapii medicinali, cei modelatori, 20 sau 40 DEN, pana la cei mai grosi, de 100 DEN.

Sunt fabricati respectand toate standardele de calitate, iar de la aspectul lor si pana la modul in care creeaza confortul purtatoarei, reusesc sa depaseasca asteptarile. Au in compozitie bumbac, poliamida si elastan, se muleaza perfect, permit pielii sa respire si actioneaza ca si modelator pentru liniile corpului.

La ce sa te astepti

Un dres cu actiune de modelare poate subtia talia, poate masca excesul de piele sau grasime pentru a nu forma acele cute inestetice pe sub haine. Cu efect de push-up la nivelul posteriorului, cu actiune de modelare si la nivelul coapselor, astfel de dresuri au o arie larga de actiune. Ba chiar pot ascunde celulita, cea care se observa uneori chiar si fara sa faci miscari ample.

Magazinele de specialitate includ informatii complete si relevante despre efectul unor astfel de ciorapi, deci cele interesate vor alege dupa preferinte si nevoi.

Ciorapii modelatori, mai mult decat simple dresuri

Este cert ca astfel de ciorapi sunt mai mult decat simple dresuri, mai mult decat o alegere; sunt micul truc, mica magie a fiecarei femei ce isi doreste sa-si imbunatateasca aspectul fizic. Asta va spori increderea in tine, te va face irezistibila si te va ajuta sa cuceresti privirile celor din jur. Un dres pe care trebuie sa il ai!