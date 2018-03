Cele mai noi tendințe de machiaj, din culisele Dior

Dacă numele lui Peter Philips îți sună cunoscut, este și pentru că el este printre cei mai activi și respectați make-up artiști ai planetei. Mai nou, Directorul de Creație și Imagine Dior Make-up a prezentat la Paris cele mai noi tendințe de machiaj, pentru sezonul următor, adică cel de toamnă-iarnă 2018-2019, iar noi am fost cu ochii pe el.

Cele mai noi tendințe de machiaj de pe podiumul Dior

Puțin neașteptat să vedem tuș galben, într-un sezon rece, însă tendințele impun culori tari! Sincer, ne place această direcție și extravaganță cromatică, care iese din monotonia specifică lunilor de iarnă. Peter Philips a folosit diferite nuanțe tari – galben, roz, roșu, albastru, verde etc. – aplicându-le sub forma unui tuș, la baza genelor inferioare și superioare. Este un look șaizecist, am spune, linia de fard fiind trasată destul de relaxat, firesc, departe de a fi una perfectă. Un alt detaliu este faptul că liniile nu se unesc la colțurile ochilor, ceea ce face machiajul și mai purtabil. De încercat!

FOTO: VINCENT LAPPARTIENT PENTRU CHRISTIAN DIOR PARFUMS/ DIOR TOAMNĂ-IARNĂ 2018-2019 READY-TO-WEAR

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK