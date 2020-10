Cele mai irezistibile calendare advent 2020 disponibile în România

Cea mai plăcută și glam modalitate de a număra câte zile au mai rămas până la Crăciun o constituie, fără niciun dubiu, aceste calendare advent, așa că îți dezvăluim cele mai interesante calendare advent 2020 disponibile în România,

Calendarele advent conțin de obicei 24 sau 25 de sertare și în fiecare dintre acestea se ascunde o comoară: un produs de frumusețe pe care orice femeie si l-ar dori. Este dificil să reziști ispitei de a deschide toate sertarele unor calendare advent în aceeași zi, dar te asigurăm că plăcerea zilnică de a descoperi surprizele ce se ascund în ele merită răbdarea ta.

Care sunt cele mai interesante calendare advent 2020 disponibile în România? Le găsești în galeria noastră, iar detaliile sunt mai jos.

Make it real together Big Advent Calendar, The Body Shop, 625 lei

Make it real together Big Advent Calendar de la The Body Shop conține 25 dintre cele mai îndrăgite produse ale brand-ului, atât full size, cât și mini surprize. Printre ele se regăsesc măști de față, produse pentru îngrijirea părului dar și celebrul unt de corp Almond Milk & Honey Body Butter.

Calendar Advent, Kiehl’s, 430 lei

Cele mai populare formule de îngrijire Kiehl’s se regăsesc în acest calendar advent, disponibil în ediție limitată. Trebuie să știi și faptul că ambalajul este realizat în totalitate din hârtie reciclată și zero plastic.

Merry Christmas Around the World Advent Calendar, Douglas, 189 lei

Calendarul de Advent Douglas Collection te îmbie cu 24 de produse de la brand-uri precum Dr. Susanne von Schmiedeberg, Ariana Grande, Biotulin, Annayake, Real Techniques, STARSKIN, One.Two.Free!, Invisibobble, Honest Beauty sau ZOEVA.

The Ritual of Advent Calendar, RITUALS, 231,20 lei (în parfumeriile Douglas)

Acest calendar advent conține 24 de produse RITUALS de lux, pentru o surpriză plăcută în fiecare zi. Vei descoperi geluri de duș, creme de mâini, produse pentru îngrijrea tenului, a corpului și a părului, dar și lumânări parfumate în ediție limitată.

Holiday Advent Calendar, Clarins, 295,20 lei (în parfumeriile Douglas)

Setul conține: Beauty Flash Balm, Instant Light Natural Lip Perfector, Gentle Refiner (trial), SOS Hydra Mask (trial), Exfoliating Body Scrub (trial), Toning Lotion normal to dry skin (trial), Instant Eye Make-up Remover (trial), One-Step Gentle Exfoliating Cleanser (trial), Instant Smooth Perfecting Touch (mini), Instant Light Lip Comfort Oil 01 (mini), Crayon Khôl 01 (mini), Mascara be long (mini).

Luxury Advent Calendar Beauty, Douglas, 199 lei

Zi de zi, vei descoperi produse de îngrijire a pielii, machiaj și accesorii pentru a aștepta cu nerăbdare Ajunul Crăciunului. Setul, unul dintre cele mai apreciate calendare advent 2020, conține: 5 Fiole Perfect Focus Face Ampoules, 5 fiole Clear Focus Face Ampoules, 2 creme de mâini, un șampon Uscat Hair Travel, un Hair Serum-in-oil, 2 oglinzi pentru geantă, o cremă de zi Perfect Focus Energizing, o pensulă pentru fardul de pleoape, un fixator pentru ruj, o cremă pentru unghii și cuticule, un burete blender, o mascara Exception’Eyes Volume, un mini Makeup Set, 2 rujuri lichide Ultimate Satin, o paletă de farduri de pleoape Mini best of colors, un luciu de buze Plump & Gloss, 2 clești de păr, 3 lacuri de unghii Matte shade, 3 bureți faciali Konjac.

Calendar advent, Sabon, 280 lei

Numără zilele până la Crăciun cu câte un miniprodus luxos pe zi – de la delicii pentru ten şi păr, până la ispite irezistibile pentru baie şi corp, 24 de mici comori Sabon.

Advent Calendar, Marrionaud, 129 lei

Un cadou festiv cu 24 de surprize minunate pentru pasionatele de frumusețe: pensule de machiaj, pudră iluminatoare, farduri și palete de farduri, rujuri, oglindă de poșetă, gloss-uri, pudră bronzantă, blush și multe alte produse.

Advent Calendar Sephora favorites, Sephora, 550 lei

25 de sertare și tot atâtea produse care să te uimească, în timp ce aștepți Crăciunul – cu asta ne ispitește unul dintre cele mai dorite calendare advent 2020. Îngrijirea tenului, a corpului și a părului, machiaj – vei găsi produse de la brand-uri de renume precum Huda Beauty, Pat Mc Grath, Mario Badescu, Respire, Benefit Cosmetics, Laneige, Marc Jacobs, Origins, Too Faced, Sephora.

Shake Your Beauty Advent Calendar, Benefit Cosmetics, 350 lei (exclusiv în magazinele Sephora)

Ediția limitată Shake Your Beauty Advent Calendar conține 12 produse emblematice Benefit Cosmetics în dimensiuni mini sau mostre de lux pentru a te aproviziona cu frumusețe înainte de sărbătorile de Crăciun! Vei găsi mascara pentru sprâncene, creion pentru sprâncene, pudră bronzantă, tuș de ochi, fard de obraz și multe alte surprize.

Wild Wishes Advent Calendar, Sephora, 175 lei

Descoperă 24 de elemente esențiale pentru machiaj, îngrijire, baie și corp sau accesorii, ascunse în spatele fiecărei cutii. Un amestec de produse iconice Sephora și mini-formate, precum balsam de buze, cremă hidratantă, lac de unghii, fard de pleoape, mascara, ruj sau apă micelară.

La Vie Est Belle Advent Calendar, Lancome, 949 lei (în magazinele Sephora)

În fiecare zi vei găsi o surpriză minunată în luxuriantul calendar advent 2020 Lancome, transformând fiecare clipă într-un moment special de bucurie și emoție. Printre produsele din acest calendar advent se numără formule performante pentru îngrijirea tenului și a corpului, produse și accesorii pentru machiaj și mini-parfumuri.

Advent Calendar, Yves Saint Laurent, 1.200 lei (în magazinele Sephora)

Calendarul Advent Yves Saint Laurent în ediție limitată este un cadou deosebit, o colecție de produse și mini-produse într-un ambalaj special. În spatele ușițelor vei găsi 24 de surprize, produse iconice YSL, printre ele parfumuri, rujuri, mascara și produse de îngrijire a tenului.

Calendar advent D&I Please 12 Day Lipstick Countdown, NYX Professional Makeup, 169 lei (disponibil pe makeupshop.ro)

Fie că îți plac rujurile mate, gloss-urile sau rujurile satinate, acest advent calendar le conține pe toate! Numără zilele până la sărbători purtând zilnic câte un ruj nou din cele 12 care se regăsesc în acest set.

Calendar advent Friends 12 Days of Christmas, Mad Beauty, 99,99 lei (disponibil pe pinkpanda.ro)

Friends 12 Days of Christmas Advent te va surprinde și te va încânta cu surprize destinate unor momente de neuitat în confortul băii tale. Mai mult decât atât, cadrul iconic se desprinde pentru a fi păstrat și utilizat în altă parte. Cu siguranță este unul dintre cele mai interesante calendare advent 2020!

Foto: PR

