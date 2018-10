Cele mai HOT produse cosmetice ale sezonului și cele mai atractive reduceri

Mastercard te invită la shopping, ca să beneficiezi de reducerile de neratat, chiar cu cardul tău!

Ce poate fi mai încântător pentru o femeie decât să își poată achiziționa cele mai noi și mai irezistibile produse cosmetice la cele mai avantajoase prețuri? Sau pentru fiecare achiziție să primească un cadou special?

Mastercard vine în sprijinul tău prin programul Mastercard Premium & Business 2018. Plătește cu cardul tău Gold, Platinum, World, World EliteTM, Business sau Corporate Mastercard® emis în România și beneficiezi până pe 31 decembrie 2018 de oferte speciale la comercianţii ce fac parte din program.

Pentru a te convinge de avantajele acestui program, iată alegerile și propunerile noastre pentru acest sezon:

BEAUTIK Haute Parfumerie – paradisul parfumurilor de lux

O selecție riguroasă de brand-uri sofisticate reprezintă principala carte de vizită a BEAUTIK Haute Parfumerie: Maison Francis Kurkdjian, Diptyque, Caron, E.Coudray, Rance, Juliette Has a Gun, Costume National, Molinard, Lubin, Houbigant sau Escentric Molecules sunt doar câteva dintre numele cu rezonanță în lumea aromelor.

Recomandările ELLE:

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, EDP 70 ml, 1.370 lei

Un parfum născut din întâlnirea dintre Maison Francis Kurkdjian și Baccarat pentru a celebra aniversarea a 250 de ani de măiestrie în arta cristalului. „Luminos și sofisticat, Rouge 540 se așază pe piele în acorduri florale îmbinate cu o ușoară briză lemnoasă. Mi-am imaginat o alchimie poetică unde notele de iasomie și strălucirea șofranului definesc fațetele minerale ale ambrei și tonurile lemnoase de cedru proaspăt tăiat. O semnatură olfactivă memorabilă!”, declară Francis Kurkdjian.

Diptyque 34 BLVD SAINT GERMAIN, EDP 75 ml, 705 lei

Noua creație Diptyque 34 BLVD SAINT GERMAIN reprezintă evocarea unei fațete diferite a buticului clasic: un loc primitor, scăldat într-o lumină „de aur” care încălzește elementele blonde din lemn. O compoziție care combină „rotunjimea” lemnului de santal și latura cremoasă a vaniliei, îmbogățită prin adăugarea notelor proaspete de piper roz. Interpretarea grafică contemporană a codurilor liniei, decorul de fum elegant și patternul alb-negru reprezintă un tribut adus pentru simbolurile și istoria Casei.

Juliette has a Gun Liquid Illusion, EDP 75 ml, 1.490 lei

Pentru acest „elixir”, Romano Ricci s-a inspirat din idea paradisului artificial. Parfumierul se întreabă de ce această „călătorie” ar trebui generată de ingestia unei substanțe sau a fumului? De ce nu putem ajunge „acolo” prin „calea olfactivă”? În timpul cercetărilor sale, a întâlnit un ingredient particular: heliotropina. În primă fază, heliotropina are o aromă plăcută de migdale și atingeri de violete. Dar, după ce l-a studiat, Romano a descoperit că are un ingredient ce este prezent în extasy, mai exact MDMA: un halucinogenic din familia amfetaminelor, care se procură pe bază de rețetă.

Liquid Illusion este o invitație pentru a intra în „transă”. Lasă-te purtată de aroma sa copleșitoare, peste barierele lumii fizice, unde sufletul îți va fi în siguranță, iar senzațiile vor fi aprofundate. Aceasta este propunerea parfumierului pentru a explora noi teritorii olfactive, printr-o formulă ce începe cu note de iris, menite să formeze un cocktail exploziv alături de Heliotropina. Un afrodisiac ce îți dezvăluie o lume „fără filtru”, „îmbrăcat” într-o sticlă de un albastru intens, hipnotic, menit să dilate pupila, sub influenta parfumului.

Pentru orice achiziție făcută în BEAUTIK Haute Parfumerie cu cardul tău Gold, Platinum, World, World EliteTM, Business sau Corporate Mastercard® primești un cadou rafinat constând într-un produs al unuia dintre brandurile de lux din BEAUTIK Haute Parfumerie. Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

Anastasia Beverly Hills – pentru sprâncene perfecte și nu numai

Anastasia Soare este cunoscută ca fiind Regina Sprâncenelor, expertul de necontestat al frumuseții ochilor și sprâncenelor. Anastasia Soare și-a dedicat întreaga viață frumuseții, îmbinării frumuseții naturale cu tehnici și produse inovative.

Recomandările ELLE:

Brow Kit, 229 lei

Kit-ul de 5 produse Anastasia Beverly Hills este combinația completă pentru îngrijirea sprâncenelor. Șabloanele se pot folosi pentru conturarea formei, iar pudra și pensula pentru definirea look-ului final.

Powder Bronzer, 160 lei

Pudra cu efect de bronzare este disponibilă pe mai multe nuanțe, în funcție de culoarea tenului fiecărei femei. Acest produs are un finish subtil, accentuând tonul natural al pielii.

Soft Glam Palette, 290 lei

Paleta Soft Glam oferă 14 nuanțe intens pigmentate, cu finish ultra-mat, metalic sau satinat, plus o pensulă Anastasia Beverly Hills pentru aplicarea fardului de pleoape.

Stick foundation, 135 lei

Stick Foundation este un fond de ten perfect pentru tipul mixt și gras de piele. Formula sa are o acoperire mare, lăsând tenul uniform, pregătit pentru celelalte produse de machiaj.

Folosind cardul tău Gold, Platinum, World, World EliteTM, Business sau Corporate Mastercard®, beneficiezi de 10% reducere pentru orice produs sau serviciu achiziționat. Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

SABON – arta îngrijirii la superlativ

SABON a venit pe lume din dragoste pentru texturi şi parfumuri, pentru arta îngrijirii, pentru creaţie şi pentru ascultarea celuilalt, şi din dorinţa de a le oferi oamenilor momente de relaxare şi magie într-o viaţă atât de agitată. SABON foloseşte doar ingrediente de înaltă calitate şi forme captivante, acordând o atenţie specială ambalajelor şi înţelegând sensul profund al termenului „dar'.

Recomandările ELLE:

Ulei de duș Body Wash, 250 ml, 74 lei

Ulei de duş cu o textură unică, ce îngrijeşte şi catifelează pielea. Formulă îmbogăţită cu vitamina E, uleiuri de migdale, rozmarin şi sâmburi de struguri. Cu un parfum plăcut, curăţă delicat pielea, fără să o usuce. Uleiul de migdale contribuie la protejarea pielii, având rol emolient şi calmant. Nu este gras, se aplică uşor şi este minunat pentru hrănirea pielii. Uleiul din seminţe de struguri este un ingredient preferat pentru ţesuturile deteriorate sau încordate, datorită calităţilor regeneratoare şi revigorante, care permit un control mai bun al nivelului de hidratare a pielii.

Exfoliant de corp, 600 g, 104 lei

O combinaţie de sare de mare şi uleiuri esenţiale care revitalizează pielea şi îi menţin strălucirea şi catifelarea. Este realizat pe bază de ulei de soia şi ulei de migdale şi este îmbogăţit cu minerale şi ingrediente esenţiale. Granulele de sare îndepărtează cu delicateţe celulele moarte şi regenerează pielea, lăsând-o moale şi catifelată. Uleiurile au un efect de durată şi reconfortant asupra pielii.

Lapte de baie, 200 ml, 49 lei

Săpun lichid ce conţine în proporţie de 12.5% cremă, prevenind astfel uscarea pielii. Curăţă eficient, tonifică şi împrospătează pielea. Se utilizează ca săpun lichid sau spumă de baie. Hrăneşte şi catifelează pielea la fel ca o cremă hidratantă. Neutralizează apa dură.

Folosind cardul tău Gold, Platinum, World, World EliteTM, Business sau Corporate Mastercard®, beneficiezi de 15% reducere pentru orice produs achiziționat și 25% reducere dacă deții și cardul Royal Passport. Oferta nu se poate cumula cu alte reduceri sau promoții existente în locație.

Mai multe detalii despre acest program, dar și numeroase alte branduri la care vei putea beneficia de reduceri găsești aici: www.mastercard.ro/ro-ro/Consumatori/premium/Premium.html

