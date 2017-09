Aseara a fost o desfasurare de forte in industria productiilor de televiziune americane, asa ca am scanat fiecare aparitie pe covorul rosu. Suntem gata sa-ti deconspiram care au fost cele mai frumoase machiaje de la Premiile Emmy 2017 si care pot constitui o buna sursa de inspiratie pentru un look in tendintele acestui sezon.

Cele mai frumoase machiaje de la Premiile Emmy 2017:

Sa iti spunem sincer, avem o preferata deja, insa au fost multe look-uri inspirationale, vedetele purtand machiaje si coafuri, atat clasice, cat si extrase din cele mai noi tendinte.

Printre cele mai frumoase machiaje de la Premiile Emmy 2017 au fost cele naturale, cu o incarcatura echilibrata: actrita Zoe Kravitz, in topul listei noastre, a etalat un make-up simplu, cu focus pe zona sprancenelor si cu un contur fin de tus, Yara Shahibi a mizat pe cat-eye, Jessica Biel a ales un machiaj luminos minimal, la fel si actrita Michelle Pfeiffer, care ne-a impresionat.

La capitolul culoare, Mandy Moore a dat tonul printr-un ruj fucsia, in timp ce actritele Sophia Vergara, Priyanka Chopra, Vanessa Kirby sau Jaimie Alexander au ales nuante inchise, in diferite tonuri de visiniu.

Editia din acest an a Premiilor EMMY ne-a inspirat si ne-a dat oportunitatea de a scana indeaproape vedetele care au pasit aseara pe covorul rosu. Daca vrei sa vezi topul nostru si care sunt cele mai frumoase machiaje de la Premiile Emmy 2017, avem exemple in galeria foto.

Daca esti curioasa sa descoperi cele mai reusite aparitii si sa afli care sunt cele mai frumoase rochii de la Premiile Emmy 2017, Maurice Munteanu ti-a pregatit un top in care vei regasi cele mai HOT aparitii pe covorul rosu la evenimentul de aseara.

Si nu numai machiajele ne-au impresionat, ci si coafurile, insa te lasam sa le descoperi intr-un alt top.

FOTO: Image.net