La cate seriale urmarim, in paralel, de luni pana vineri si in weekend, nu e de mirare ca de abia asteptam gala de aseara, ca sa vedem ce machiaje poarta vedetele serialelor noastre preferate, dar si pentru a descoperi cele mai frumoase coafuri de la Premiile Emmy. Si am avut ce astepta, pentru ca actritele prezente aseara pe covorul rosu au stralucit!

Cele mai frumoase coafuri de la premiile Emmy 2017:

La categoria coafura, ca si in cazul machiajului, vedetele au adoptat o diversitate de stiluri, de la coafurile clasice purtate de Emmy Russum, Nicole Kidman, Sarah Hyland sau Heidi Klum, pana la impletiturile serii (vezi Erin Lim sau Gillian Anderson) sau boburile de diferite lungimi.

Cand vine vorba despre cele mai frumoase coafuri de la Premiile Emmy 2017, un lucru este cert: nu exista o eticheta, ci mai mult o diversitate care ne incanta. Vedetele, indiferent de rang, au ales sa poarte coafuri care sa le reprezinte sau care sa le ajute. La aceasta editie, nu am vazut niciun coc fortat, nici o bucla inutila si nici un hairstyling depasit. Dar te lasam sa te convingi singura, urmarind galeria foto.

