Cele mai bune trucuri de machiaj pe care le-am învățat în 2017

Așa că, fără alte prezentări, iată cele mai bune trucuri de machiaj care o să îți îmbunătățească rutina de îngrijire, anul acesta.

Aplicați, întotdeauna, fondul de ten uniform, folosind mișcări de tapotare de sus în jos, pentru a ascunde cât mai bine puful de pe ten. (Când vă demachiați, folosiți mișcări de jos în sus, pentru a curăța cât mai bine puful de pe față, care se mai numește și ”peach fuzz”).

Aplicați fardul de obraz puțin deasupra zonei care se formeaza între nas și obraji atunci când zâmbiți (the apples of the cheek), pentru a îi oferi un aspect mai ferm, care va întineri tenul.

Când vine vorba despre iluminator, acesta trebuie aplicat deasupra pomeților. Îl mai puteți aplica și în colțul intern al ochiului, în zona arcadei, imediat sub sprânceană și, foarte puțin, pe vârful nasului. Dacă vreți să fiți glam până la capăt, puteți să aplicați iluminatorul și pe umeri.

Pentru a obține un machiaj care să reziste pe tot parcursul zilei, fără să vă încărcați prea mult tenul, folosiți o pudră de fixare, translucidă. Dacă nu aveți probleme cu excesul de sebum, puteți să o aplicați doar în zona T (pe frunte, pe nas și pe bărbie) sau în zonele care devin mai uleioase în timpul zilei, dar încercați să evitați zona obrajilor, pentru a nu încărca prea mult tenul.

Nu uitați să adaugați un anticearcăn atât sub ochi, cât și în colțurile gurii și la baza nărilor. Acestea sunt zonele în care pielea este mai decolorată, iar anticearcănul va acoperi în profunzime eventualele pete și va conferi tenului un aspect uniform.

Când sunteți nehotărâte, purtați culoarea ”peach”. Este culoarea care complimentează orice tip de ten și se potrivește de minune cu orice subton al pielii. Îl puteți aplica atât pe pleoape, cât și pe buze și, de ce nu, chiar și în obraji. Fața tă va străluci instantaneu.

Cele mai bune trucuri de machiaj pentru zona ochilor

Dacă aveți pleoapa căzută, folosiți un ondulator de gene. Poziționați-l la baza genelor și strângeți ușor, pentru câteva secunde. Apoi, mutați-l cu atenție spre mijlocul ochiului și abia apoi spre exterior.

Aveți un tub de mascara care este aproape uscat? Nu il aruncați, este numai bun! Folosiți periuța pentu a pieptăna și descurca genele, înainte de aplicarea, propriu-zisă a mascarei.

Când sunteți presate de timp, puteți să săriți peste fardul de pleoape și să aplicați putin iluminator în centrul pleoapei superioare. Astfel, de fiecare dată când veți clipi, pigmentul va prinde lumina și veți părea mai odihnită și mai diafană.

Cel mai natural mod de a vă umple golurile din sprâncene este să pieptănați sprânceana în jos, înainte de aplicarea produsului pe care îl folosiți (creion, gel sau orice aveți în trusă), iar apoi după ce ați umplut golurile, să pieptănați în sus. Opțional, puteți folosi și un gel pentru fixare.

Dacă sunteți foarte obosite, aplicați un iluminator cu subton mov în colțul intern al ochiului. Nu numai că o să facă ochii să pară mai mari, dar o să aratați ca și cum abia v-ați terminat somnul de frumusețe.

Dacă aveți pielea mai uscată în zona ochilor, folosiți un strop de balsam de buze în jurul ochilor. O să încetinească apariția ridurilor fine și o să creeze o bază bună pentru concealer.

După ce ați aplicat rujul, folosiți o pensulă unghiulară pentu a curăța conturul, cu ajutorul unei picături de anticearcăn pentru a împiedica rujul să se întindă.

Nu uitați că cea mai rapidă și eficientă metodă pentru a le oferi buzelor un plus de culoare și strălucire (și să le faceți să pară mai mari) este să aplicați un luciu de buze foarte glossy.

Cele mai bune trucuri de machiaj te vor ajuta să ai întotdeauna un look cool și trendy.

