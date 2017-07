Ce este uleiul de cal si ce beneficii are acesta pentru ten?

In zilele noastre, rareori mai avem ocazia sa fim surprinsi, insa de fiecare data, ne bucucram atunci cand o noua formula inovatoare este lansata sau cand este descoperit un produs natural foarte benefic pentru tenul nostru.

Astfel ca, incantarea a fost mare cand am vazut cel mai nou produs de beauty din Coreea de Sud, adorat si utilizat de toate femeile, acesta fiind uleiul de cal.

Oare este posibil ca uleiul de cal sa fie secretul femeilor din Coreea de Sud care explica tenul lor perfect?

Pana sa primim raspunsul la aceasta intrebare, trebuie sa aflam totul despre el si de ce nu, sa il si testam.

Deci, de unde provine pana la urma?

Dupa denumire, desigur ca se poate ghici provenienta, dar acesta isi are sursa in special de la grasimea cailor, ceea ce nu suna chiar atragator, insa acest aspect nu este unul nou, avand pe piata destul de multe produse care contin grasime de la diferite animale.

Astfel ca, spre deosebire de aceste produse, uleiul de cal este un produs secundar provenit din productia de carne de cai, evident din tarile care consuma acest tip de carne, si nu sunt chiar putine.

Inainte de a te gandi ca sunt ucisi caii pentru realizarea acestui produs, este important sa stii ca nu este asa. Grasimea de la cai se gaseste, in general, in cantitati mici, ceea ce ar cauza niste costuri mult prea mari pentru fermele de cai.

Carnea de cal nu este consumata in partea de vest, insa in tari din Asia si din Europa este destul de populara si fiind considerata o pierdere in urma acestui proces, s-a gasit o modalitate de a fi utilizate toate componentele.

De ce este uleiul de cal benefic pentru ten?

Uleiul de cal si produsele derivate din acesta, au fost utilizate de secole in Orientul Indepartat pentru a trata problemele de la nivelul pielii, precum arsuri, taieturi si eczeme.

Derivand din grasime, nu este nicio surpriza ca uleiul de cal contine un estential acid gras numit acid linolenic, care este cunoscut pentru proprietatile antiinflamatorii si ajuta la mentinerea si repararea pielii.

Astfel ca, acesta ajuta la hidratatea tenului si la eliminarea impuritatilor, contibuind la un aspect sanatos si stralucitor al pielii.

Citeste si:

6 beneficii miraculoase ale uleiului de ricin

Foto: Imaxtree