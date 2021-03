Carolyn Murphy, de 20 de ani imaginea Estée Lauder

ELLE: Ai început să colaborezi cu Estée Lauder în urmă cu 20 de ani. Care este secretul unui parteneriat atât de lung și de prosper?

Carolyn Murphy: Nu cred că există un secret. Ce știu, însă, este că sunt extrem de recunoscătoare pentru această colaborare și că e un vis devenit realitate. M-am simțit întotdeauna ca într-o familie. Încă din momentul în care i-am întâlnit pe Leonard Lauder sau pe Aerin Lauder am simțit asta. Iar cu timpul relația a devenit din ce în ce mai puternică. Și știu că sunt foarte norocoasă, pentru că este o relație specială. Dar faptul că suntem ca o familie probabil că a contat cel mai mult.

ELLE: Care este cel mai important lucru pe care l-ai învățat de la familia Estée Lauder?

C.M.: Cred că unul dintre cele mai importante lucruri pe care l-am învățat, dincolo de devotament, loialitate și etica de muncă, este empowerment-ul. Estée însăși milita pentru emanciparea femeilor, chiar înainte ca acesta să devină o tendință. Și o făcea nu doar la exterior, ci subliniind cât de important este să promovăm bunătatea și încrederea în sine dobândită prin a fi bun.

ELLE: Care este cel mai util sfat de frumusețe pe care l-ai primit?

C.M.: Sunt mai multe. Pe unul l-am primit de la bunica mea, care spunea că „o persoană este frumoasă atunci când face lucruri frumoase.” Un alt sfat este legat de hidratare, încerc să consum aproximativ patru litri de apă pe zi. Este important să ai o piele sănătoasă. E minunat să avem produse de machiaj și să le folosim, dar la bază ar trebui să stea o piele sănătoasă. Și pentru asta trebuie să avem grijă de ea și să avem o rutină.

ELLE: Percepția generală a oamenilor față de modele este că nu au complexe și că sunt foarte încrezătoare în propria persoană. Este și cazul tău? Sau te-ai confruntat de-a lungul timpului cu anumite complexe?

C.M.: Am la fel de multe complexe ca toți ceilalți. Mai bine de jumătate din timp nu văd sau nu conștientizez ceea ce văd cei din jur. Simt că e mai degrabă un rol pe care îl joc atunci când fac modelling. De exemplu, de dimineață m-am trezit foarte devreme și m-am simțit extrem de balonată, fiindcă am mâncat prea mult ieri. Mă simt umflată și am o iritație în jurul gurii din cauza hormonilor. Am ochii umflați, părul meu nu este suficient de blond, am celulită pe coapse. Și asta e doar o parte din listă. Aș putea să mă critic la fel de mult cum o face toată lumea. Lucrez într-o industrie în care e greu să nu te compari cu ceilalți. Și ar fi nerealist să spun că nu o fac, pentru că e pur și simplu o caracteristică a ființei umane. E normal să ne comparăm cu cele mai frumoase femei din lume. În astfel de momente, pentru a mă simți mai bine, fac sport. Exercițiile fizice ajută de obicei la asta. Meditez sau mănânc ceva bun. Dar uneori și a te răsfăța cu un pahar de vin roșu poate fi de folos.

ELLE: Cum era Carolyn la 20 de ani și cum este acum, la 47 de ani?

C.M.: E o diferență majoră. La 20 de ani nu aveam idee încotro mă îndrept, eram încă la școală, nu voiam să devin model, îmi era teamă să ies în lume și voiam doar să stau în casă. Eram foarte naivă și speriată. Acum, la 47 de ani și având o fiică de 20 de ani, sunt fericită că am profitat de șansele oferite, mai ales de cea de a fi model, pentru că m-a adus unde sunt astăzi. Odată cu vârsta vine și maturitatea și pot spune că mă simt mult mai bine acum, la 47 de ani, decât la 20.

