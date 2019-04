BB, CC, DD cream – literele alfabetului apar în industria înfrumusețării, însă care este rolul lor și, mai important, care sunt diferențele dintre aceste produse atât de populare.

Dacă nu ești o pasionată de produse de îngrijire și make-up, probabil aceste produse sunt unul și același lucru, însă în realitate lucrurile sunt complet diferite. Fiecare cremă are rolul ei și este benefică unei anumite probleme a tenului, fiind produsul perfect pentru zilele în care îți dorești să porți un machiaj cât mai minimal.

Citește în continuare și află care este diferența dintre BB, CC și DD cream:

BB Cream

Ce este

BB vine de la Beauty Balm (balsam de înfrumusețare). A căpătat foarte multă popularitate în Coreea și apoi a devenit un produs iubit în întreaga lume, fiind potrivit pentru o mulțime de situații.

Ce face

BB cream este o cremă ușoară, care oferă mai multă acoperire decât o cremă simplă. Ajută la hidratarea pielii, conține SPF, însă compoziția ei și aspectul final este influențat de brand-ul pe care îl alegi. De obicei, BB cream-ul oferă o acoperire mică spre medie și, comparând cu CC și DD cream, această cremă este cea mai ușoară. Tocmai de aceea este recomandată de obicei unui ten tânăr, fără imperfecțiuni.

Cum se folosește

Aplică o cantitate mică de BB cream pe burețelul de machiaj (poți aplica și cu degetele) și întinde foarte bine. La final poți aplica și puțină pudra translucidă. Dacă ai nevoie de mai multă acoperire, poți aplica peste corectorul, însă daca trebuie să îl aplici peste tot, nu doar în zona cearcănelor, poate este mai potrivit pentru tine un CC Cream.

CC Cream

Ce este

CC vine de la Color Correcting (corectarea culorii) și este un produs folosit mai ales pentru corectarea și colorarea uniformă a pielii.

Ce face

CC cream oferă mai multă acoperire decât BB cream și este potrivit pentru a ascunde toate imperfecțiunile, inclusiv roșeața și petele mai îmchise la culoare. Această cremă este creată în special pentru tenul matur, care are nevoie în general de mai multă acoperire. Astfel, în loc să folosești mai multe produse alături de fondul de ten, poți alege doar un CC cream potrivit. Desigur, dacă îți dorești și mai multă acoperire, poți aplica peste această cremă și fondul de ten. Oferă și protecție SPF (în cele mai multe cazuri) și totodată dă mai multă luminozitate tenului.

Cum se folosește

După ce ți-ai curățat tenul și ai aplicat o cremă hidratantă, folosește un burețel sau degetele pentru a aplica CC cream-ul. Asigură-te că întinzi foarte bine produsul și folosește o cantitate potrivită pentru tenul tău și acoperirea de care ai nevoie.

DD Cream

Ce este

DD Cream vine de la Daily Defense (protecția zilnică) sau Dynamic Do-All. DD cream-ul este mai ușor decât BB și CC cream și este recomandat și pentru pielea matură și uscată.

Ce face

DD cream-ul este făcut pentru a pregăti și proteja tenul. Acesta are proprietățile de protecție ale unui BB cream și totodată corectează culorile pielii, la fel ca un CC cream. Are și SPF, omogenizează textura pielii, are ingrediente anti-aging și se concentrează pe protejarea pielii de factorii externi.

Cum se folosește

DD cream-ul este potrivit ca bază/primer pentru machiaj. Este și un produs hidratant, iar un strat fin este suficient pentru a ascunde micile imperfecțiuni ale pielii.

