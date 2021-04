Premiile Oscar nu încetează să ne surprindă când vine vorba de look-ul celebrităților. Aparițiile clasice ce aduc aminte de glam-ul Hollywood-ului de altă dată au fost completate de cele extravagente, ce debordează de curaj și putere.

Iată topul best beauty looks @ Premiile Oscar 2021!

Regina King

Regina King ne dovedește încă o dată că bobul este o tunsoare atemporală. Deși în aparență simplă, această coafură are un aer extrem de chic și de sofisticat. Dacă erai în căutarea unei schimbări de look, acesta este semnul pe care îl așteptai!

Andra Day

Un machiaj radiant, care emană prospețime prin toți porii. Secretul? La Mer și Chanel! Pentru a obține acest look dewy, fresh și cu un aspect extrem de hidratat, make-up artistul Porsche Cooper a folosit produse de îngrijire La Mer pe care le-a complet apoi cu farduri Chanel în nuanțe subtile de auriu.

Amanda Seyfried

Secretul unei apariții perfecte? Un look glam, specific Hollywood-ului de altă dată. Părul prins fără cusur într-u coc elegant, rujul într-o nuanță de burgundy și machiajul discret al tenului îi oferă Amandei Seyfried strălucirea și rafinamentul pe care ni le-am dori să le vedem mai des.

Margot Robbie

Margot Robbie ne arată încă o dată că, indiferent de ce culoare sau lungime ar avea părul ei, frumusețea sa este una iconică, ce nu are nevoie de prea multe artificii. Bretonul lung îi încadrează perfect chipul, fără a-i umbri machiajul natural, în nuanțe nude și pământii.

Youn Yuh-jung

Rafinamentul, grația și feminitatea nu au vârstă. Iar Youn Yuh-jung reușește să aibă una dintre cele mai spectaculoase apariții de pe covorul roșu apelând la un singur truc: naturalețea sa!

Celeste Waite

Regina volumului, Celeste Waite ne-a cucerit cu părul său natural, extrem de creț. În plus, rujul roșu nu face decât să completeze perfect acest look care debordează de putere și curaj!

Halle Berry

Halle Berry nu se teme de schimbări! Actrița ne-a dovedit acest lucru de-a lungul anilor, când a trecut de la un păr lung și voluminos la o tunsoare pixie. De data aceasta însă, Halle a optat pentru un bob drept și un breton extrem de scurt, ce îi dau un aer extrem de fresh și de rebel.

Vanessa Kirby

Rujul roșu al Vanessei Kirby este de-a dreptul hipnotizant. Iar pentru a-l accentua și mai tare, hairstylist-ul Adir Abergel a ales un coc simplu, cu o cărare pe mijloc, ce îi luminează fața și îi pune în evidență trăsăturile feminine. De asemenea, nu putem să nu remarcăm sprâncenele voluminoase, ce sunt un adevărat must-have de câteva sezoane încoace.

Glenn Close

Glenn Close nu trece niciodată neobservată! Tunsoarea pixie, părul nevopsit și machiajul smokey eye realizat în nuanțe de albatru metalic și negru reprezintă ingredientele cheie pentru un look glam, însă extrem de actual.

Carey Mulligan

Less is more! Iar Carey Mulligan ne arată că nu ai nevoie de un machiaj elaborat pentru a avea o apariție demnă de covorul roșu. Make-up natural al tenului și părul prins într-un coc ușor răvășit îi oferă actriței un look relaxat, dar în egală măsură extrem de feminin.

Maria Bakalova

Un look clasic, cu care nu ai cum să dai greș! Rujul roșu este completat de nuanțele de burgundy folosite pentru ochi, iar părul stilizat cu o cărare pe mijloc și prins la spate îi conferă Mariei Bakalova o alură princiară.

H.E.R.

HER ne-a obișnuit deja cu aparițiile sale excentrice, însă look-ul de aseară a reușit să o transforme pe artistă într-un adevărat beauty icon. Atenția la detalii este de-a dreptul impresionantă, de la nuanțele de mov și albatru folosite pentru machiajul ochilor și până la buclele retro, extrem de lungi, realizate fără cusur.

Reese Witherspoon

Un look emblematic pentru Reese Witherspoon: un smokey eye seducător și o piele bronzată ce fură toate privirile! Părul lăsat pe spate, coafat lejer și rujul într-o nuanță de nude echilibrează perfect întregul look al actriței.

Foto: Profimedia

