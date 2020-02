Ca în fiecare an, suntem martorii unui adevărat spectacol al eleganței și al rafinamentului. De la glam-ul clasic al Hollywood-ului, la apariții actuale și pline de efervescență, iată topul best beauty looks @ Premiile Oscar 2020!

Lily Aldridge

Rujul roșu este incontestabil cel mai bun accesoriu pe care o femeie îl poate purta, iar Lily ne dovedește asta încă o dată. Restul machiajului este extrem de simplu, cu doar câteva accente de mascara. Cărarea perfect dreaptă și părul mătăsos completează unul dintre cele mai rafinate look-uri pe care le-am văzut seara trecută.

Lucy Boynton

Lucy duce conceptul de accesorii pentru păr la un cu totul alt nivel. Perlele așezate pe cărarea într-o parte reușesc să transforme o coafură aparent simplă într-una extrem de glam. Iar buzele roșii și genele accentuate și cu foarte mult volum întregesc look-ul feminim.

Margot Robbie

Rujul roșu și buclele glam sunt ingredientele cheie pentru un look demn de covorul roșu. Restul machiajului a fost păstrat extrem de natural, oferindu-i o doză de feminitate și eleganță.

Renée Zellweger

Nu numai că a plecat acasă cu un Oscar, însă Renée poate câștiga cu ușurință și premiul pentru una dintre cele mai bune apariții. Din nou, actrița ne aduce aminte că simplitatea înseamnă rafinament și eleganță. Cu un machiaj în tonuri naturale și o coafură clasică, Renée a cucerit covoroul roșu.

Scarlett Johansson

Scarlett ne arată că machiajul glittery este în continuare unul dintre trendurile majore ale anului. Buzele glossy și părul prins lejer la spate echilibrează perfect apariția lui Scarlett, care transmite senzualitate prin toți porii.

Natalie Portman

Bobul perfect nu exist… Oh, ba da, există, iar Natalie îl poartă cu mândrie. Lungimea, textura, nuanța, întreaga coafură se încadrează de minune cu machiajul ochilor și al buzelor, păstrate în nuanțe de maro și de nude.

Camila Monroe

În cazul în care credeai că genul acesta de effortless look nu este unul potrivit pentru covorul roșu, Camila ne demonstrează contrariul. Machiajul subtil, în nuanțe nude și părul coafat lejer dau o notă de prospețime și de actualitate întregului look.

Gal Godot

Frumusețea iconică a actriței ne arată încă o dată că un ruj puternic este singurul lucru de care ai nevoie pentru a arăta incredibil. De data aceasta însă, actrița a mizat pe o nuanță intensă, de portocaliu, ce a fost evidențiată de părul prins la spate.

Zazie Beetz

Volum este cuvântul definitoriu pentru look-ul lui Zazie, și ne place să vedem că actrița și-a păstrat buclele naturale și pentru o apariție pe covorul roșu. Machiajul smokey eyes a fost completat de un ruj în nuanțe nude.

Kaitlyn Dever

Kaitlyn debordează feminitate cu acest look. Deși coafura și machiajul tenului sunt realizate într-o notă naturală, tușul negru, trasat fără cusur îi oferă o privire de felină, plină de intensitate.

Janelle Monáe

Janelle este recunoscută pentru aparițiile sale extravagante, și nu face rabat nici de această dată. Reușește să dea o nouă față glam-ului clasic, purtând un ruj roșu, un glittery cat eye și o rochie cu glugă din cristale.

Charlize Theron

Less is more, iar acesta pare să fie motto-ul după care Charlize se ghidează când vine vorba de look-ul său. Machiajul extrem de simplu și tunsoarea pixie nu fac altceva decât să îi intensifice frumusețea naturală.

Saoirse Ronan

Iar premiul pentru cel mai cool breton merge la…Saoirse Ronan! Părul blond prins la spate și accesorizat cu agrafe sub formă de fluturi, culoarea lila folosită pentru machiajul ochilor conturează un look desprins din basme.

Caitriona Balfe

Părul cu cărare pe mijloc și prins la spate fără cusur într-un coc jos este probabil cea mai mare doză de rafinament pe care am văzut-o în acest an pe covorul roșu. Rujul roșu îi dă și mai multă eleganță, lucru care o face să devină una dintre aparițiile noastre preferate din acest an.

Penelope Cruz

Penelope nu are nevoie de multe artificii pentru a arăta incredibil. Așa că, părul drept, lăsat pe spate, cu o cărare pe mijloc și un machiaj în nuanțe neutre sunt elementele cheie pentru un look glam și feminim.

Citește și:

Cel mai BINE îmbrăcate vedete de la premiile Oscar 2020

Foto: Image.net

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro