Beneficiile uleiului din samburi de struguri sunt de netrecut cu vederea, mai ales acum, cand trend-ul uleiurilor folosite in scopuri de imbunatatire a sanatatii si infrumusetare a luat amploare.

In primul rand, dupa cum ii spune si numele, uleiul din samburi de struguri este uleiul obtinut dupa ce samburii au fost presati. Se foloseste de peste 6000 de ani. Se pare ca europenii il foloseau pentru a trata diferite afectiuni oculare si de piele.

Iata la ce poti folosi tu acest ulei:

Este un anti-inflamator excelent

Conform unui studiu irania, uleiul din samburi de struguri a tratat anumite boli inflamatoare la femei supraponderale. Acest ulei are o concentratie mare de acizi grasi omega 6. Acestia au efecte pozitive impotriva alergiilor, a artritei si a cancerului la san. De asemenea, este bogat si in vitamina E, care ajuta sistemul imunitar.

Pentru sanatatea pielii

Uleiul din samburi de struguri are efecte benefice si asupra tenului si a pielii. Exista multe produse cosmetice care au in compozitie ulei din samburi de struguri. Este bogat in vitaminele C, D si E – toate foarte bune impotriva ridurilor si cicatricilor. Uleiul poate fi folosit si ca un agent de hidratare si poate sa trateze si acneea. Fiind un foarte bun emoliant, poate fi folosit si asupra vergeturilor, diminuandu-le aspectul. O alta utilizare benefica pentru piele este aceea a masajului cu ajutorul uleiului din samburi de struguri, pentru ca se absoarbe repede in piele si hidrateaza foarte bine.

Pentru sanatatea scalpului si a parului

Un avantaj al uleiului din samburi de struguri este ca are o compozitie mai usoara decat uleiul de masline si cel de cocos, deci iti lasa parul mai putin uleios. Poate sa ajute la reducerea matretei si a caderii parului, ajutandu-l si sa creasca mai repede, datorita vitaminei E.

Foto: Shutterstock