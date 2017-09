Iata tot ce trebuie sa stii despre beneficiile uleiului de argan. Uleiul de argan provine, bineinteles, de la fructul de argan, un fruct deosebit de nutritiv, care se gaseste in mare parte in Maroc. Avantajele utilizarii acestui ulei nu se limiteaza doar in domeniul frumusetii, dar noi vom incerca sa ti le prezentam pe toate.

Beneficiile uleiului de argan pentru ten

Unul dintre avantajele uleiului de argan, atat pentru ten cat si pentru alte afectiuni ale parului, unghiilor sau pielii este ca acest ulei are o putere foarte mare de vindecare. Este foarte bogat in vitamina A si vitamina E, doua dintre cele mai importante vitamine in frumusete si sanatate. Uleiul de argan hraneste pielea si calmeaza inflamatiile.

Masti de fata cu ulei de argan

Pentru a beneficia de proprietatile uleiului de argan nu trebuie sa iti cumperi produse scumpe de la farmacie sau din magazinele de cosmetice – iti este de ajuns o sticluta mica cu ulei in stare pura. Foloseste cateva picaturi de ulei de argan pe ten, seara, inainte de culcare – te va ajuta cu inflamatia cauzata de acnee sau, daca nu suferi de aceasta afectiune, iti va hidrata foarte bine pielea in timpul noptii.

Beneficiile uleiului de argan pentru par

Uleiul de argan contine foarte multa vitamina E, care este vitala pentru cresterea si sanatatea parului tau. De asemenea, acest ulei contine si acizi grasi, la fel de benefici pentru parul tau. Uleiul de argan poate fi folosit drept tratament, avand capacitatea sa imblanzeasca parul rebel dar si sa trateze varfurile despicate.

Masti pentru par cu ulei de argan

Dupa fiecare spalare, renunta la balsamul tau obisnuit si aplica pe par o cantitate mica de ulei de argan. Il poti folosi drept masca de par, lasandu-l sa actioneze cateva minute, apoi clatind. Uleiul de argan poate fi folosit si in locul produselor de styling pe care le folosesti in mod normal.

Alte beneficii ale uleiului de argan

Datorita antioxidantilor pe care ii contine, uleiul de argan are foarte multe proprietati anti-aging. Uleiul de argan va reduce vizibili ridurile fine dar si pe cele de expresie si ii va conferi pielii tale un aspect sanatos si radiant.

Acest ulei are si proprietati antiinflamatoare, asa cum am mai mentionat, si ajuta procesul natural de vindecare al pielii.

