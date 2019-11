Beneficiile și efectele secundare ale acidului salicilic

Dacă ai probleme cu acneea, sigur ai mai auzit până acum de acid salicilic, acest ingredient regăsindu-se în majoritatea produselor care tratează această problemă. Acesta face parte din grupa beta hidroaxicizilor și în ultimul timp este folosit mai ales pentru exfolierea pielii.

Inițial aceste exfolieri chimice se făceau doar la saloanele specializate, însă în ultimul timp au apărut produse care conțin acest ingredient activ, printre cele mai populare produse numărându-se și măștile de tip peel off.

Beneficii

Acidul salicilic îndepărtează celulele moarte, bacteriile și uleiurile care pot provoca acneea. În plus, are abilitatea de a exfolia pielea prin modificarea conexiunilor intercelulare. Ingredientul are și proprietăți antiinflamatorii, dacă este folosită o concentrație scăzută.

De obicei, este recomandat persoanelor care vor să trateze acneea, melasma și petele solare.

Efecte secundare

La fel ca în cazul oricărui produs, acidul salicilic are și efecte secundare și tocmai de aceea este contraindicat persoanelor cu alergie la salicilați, isotretinoin sau celor care au dermatită activă sau iritații vizibile. Totodată nu este recomandat femeilor însărcinate.

Este bine de știut că acest acid nu este un exfoliant puternic, așadar efectele secundare nu sunt așa multe, însă printre ele se numără roșeața, o ușoară senzație de usturime și o sensibilitate mai ridicată la razele soarelui.

Diferența dintre produsele folosite acasa și tratamentul făcut la medicul dermatolog

Tratamentele pe care le vei găsi în magazine pot avea o concentrație scăzută de acid. Exfolianții chimici folosiți de medicii dermatologi au un concentrat de 20-30%, însă pentru aplicarea lor este nevoie de un consult amănunțit. Medicul sau persoana care face această procedură trebuie să știe tipul tenului tău și metodele de îngrijire pe care le folosești pentru a determina ce concentrație ți se potrivește cel mai bine.

Întotdeauna cere sfatul medicului înainte de a aplica un acid acasă și fii mereu atentă la timpul recomandat dacă este vorba despre un produs peel off.

La ce să te aștepti când folosești acest acid

Așa cum spuneam anterior, acidul salicilic face parte din familia beta hidroxiacizilor și îl vei găsi și cu această etichetă. În mod normal nu ar trebui să simți senzații de arsură și nu ar trebui să apară iritații, însă dacă observi aceste efecte secundare întrerupe tratamentul și consultă medicul.

Cum să folosești acidul salicilic

Acidul salicilic trebuie folosit seara (dacă îl aplici singură). Dacă îl folosești simplu, nu ca mască peel off, nu trebuie să îl îndepărtezi, ci îl poți lăsa să acționeze toată noaptea.

Primul pas înainte de aplicarea acestui produs este să te demachiezi. Folosește apoi un gel de curățare și asigură-te că tenul este curat și complet uscat înante de aplicare. Pentru întregul ten sunt suficiente 2-3 picături din produs, însă este bine să verifici întotodeauna și instrucțiunile scrise pe ambalaj.

Așadar, dacă suferi de acnee sau pete pigmentare și până acum nu ai folosit acest ingredient, îl poți încerca, deoarece vei vedea cu siguranță rezultate.

