Beauty tips: 5 pentru o siluetă de invidiat

1. Slăbire localizată

Ce este: Prin tratamentul de criolipoliză Cooltech se tratează eficient zonele unde grăsimea se depune cu încăpățânare, cum ar fi coapsele, abdomenul, genunchii sau brațele. Tehnologia de criogenare Cooltech reduce țesutul adipos localizat, printr-un sistem de răcire controlat, cu vacuum, de până la -8 grade Celsius. Vacuumul are rolul de a reduce circulația sangvină din zona tratată, ceea ce asigură controlul procesului de criogenare din regiunea țintită, în timp ce plăcuțele de răcire ale aplicatorului ajung la temperatura programată. După tratament, grăsimea se elimină treptat, printr-un proces metabolic natural, fiind recomandate până la trei ședințe, cu o pauză de 45 de zile între acestea.

DETALII: 150 euro / 70 minute

UNDE: Elos Skin & Laser Clinic, www.elos.ro

2.Program postnatal

Ce este: Dacă ai născut de curând și vrei să revii la formele cu care te simți bine, înscrie-te în programul Postnatal BodyLove, conceput în două variante: 12 sesiuni de Pilates cu instructor privat și șase sesiuni de tratamente corporale Avra Core Essential (zona taliei și a abdomenului) sau Avra Exilis Protocol (ultrasunete și radiofrecvență monopolară, pentru fermitate și pierderea în centimetri). Combinația dintre Pilates și noile tehnologii corporale te ajută să ajungi mai repede și sigur la silueta dorită.

DETALII: 4.100 – 5.600 lei / 12 ședințe The Pilates Studio + șase terapii corporale Avra

UNDE: Avra Aesthetic Institute, avrainstitute.ro

3. Bikram Yoga

Ce este: Bikram este un stil de yoga care poartă numele creatorului, profesorul Bikram Choudhury. Lansat la începutul anului și la noi, acest tip de mișcare se practică la o temperatură ridicată și constantă de 40 de grade Celsius și la o umiditate excesivă, de 40%. Bikram yoga este mai ușor de practicat dacă ai dureri fizice sau o mobilitate scăzută, pentru că la temperaturi mari musculatura corpului se relaxează și eliberează articulațiile pentru exerciții fizice. De asemenea, ajută la reducerea în greutate. În timpul unei ședințe se fac 26 de posturi, care se repetă de două ori, și pot să îți spun că simți că ai renăscut, după fiecare antrenament. Și pentru că ieși udă leoarcă de la Bikram, nu uita să îți iei schimburi complete!

DETALII: 60 lei (preț drop-in, fără abonament) / 90 minute

UNDE: Hot Yoga România, www.hotyogaromania.com

4.Efectul Sculptor

Ce este: Sculptor este un echipament estetic complex, cu tehnologii avansate, pantentate si omologate pentru rezultatele rapide, atât în tratamente faciale, cât și corporale, fiind recent lansat în România. Acest sistem înglobează terapii de remodelare, slăbire, tonifiere, anticelulitice și de reîntinerire, dintre care îți recomandăm masajul transdermic DermoHealth, care tratează celulita până la gradul patru, având și o acțiune de compactare și tonifiere a tegumentului din zona tratată. Acest tip de masaj combină forța de sucțiune a vacuumului cu două role mobile și terapie LED, pentru efect triplu și, în același timp, prin acțiunea dermoledurilor, receptorii celulari sunt activați, îmbunătățind producția de elastină și colagen.

DETALII: 65 lei / 30 minute

UNDE: Keiko Slim Spa, www.keiko.ro

5. Masaj + Împachetare

Ce este: Este vorba despre un masaj la care eu revin iar și iar, de câte ori am ocazia, și pe care îl recomand seara, la finalul zilei sau în weekend, pentru că are o acțiune de fermitate, dar și relaxează profund. Guinot Aromatic Fermeté începe cu un masaj specific pentru stimularea colagenului și a elastinei, realizat pe grupele de mușchi din zona vizată, urmat de împachetare la rece cu fașe din țesătură, îmbibate în serumul Guinot. Ca truc, poți cere ca masajul să fie făcut pe patul termic (dacă îți place căldura) și nu în camera tradițională de masaj – merită! Tratamentul are efect de tonifiere cutanată, hidratează și eliberează tensiunile musculare.

DETALII: 260 lei / 45 minute

UNDE: Silhouette – Centre de Slăbit și Înfrumusețare, silhouette.ro

Foto: Arhiva Revistei ELLE

