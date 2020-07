Beauty focus: Spa acasă

Îți aduci aminte când ai făcut ultima oară ceva doar pentru tine? Dacă ți-a luat mai mult de zece secunde pentru a-ți aminti, atunci e momentul să iei măsuri. O vacanță exotică ar fi probabil scenariul ideal, dar cum din păcate nu știm când ne vom putea bucura din nou de una, putem să dăm dovadă de creativitate și să improvizăm. Cum? Transformând baia într-un mic spa.

Chiar dacă la o primă vedere nu pare cel mai bun substitut, cu ajutorul unor mici trucuri poți recrea acasă atmosfera relaxantă din locurile tale preferate. Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să alcătuiești un playlist cu muzica ta favorită, pentru a te deconecta de toate lucrurile din jur. Inclusiv de strigătele copiilor. În timp ce lași apa să curgă, adaugă în cadă un cub efervescent, creat special pentru a-ți da o stare de relaxare. Mistery of Hammam de la Douglas are un parfum oriental, care combină arome de trandafiri cu șofran lemnos și santal, ce te duc cu gândul la o destinație exotică. Adaugă și 30 de mililitri din uleiul de baie de la Susanne Kaufmann cu extract de ylang-ylang, patchouli și lavandă, pentru o experiență și mai bogată a simțurilor.

Apoi, acordă-i pielii tale îngrijirea de care are nevoie și pregătește-o temeinic pentru zilele de vară. Fă-ți un scrub pentru îndepărtarea celulelor moarte și detoxifierea pielii. Începe cu fața, cu Comfort Scrub de la Clarins Paris cu microparticule de zahăr, care îți curăță tenul în profunzime. Continuă apoi cu un scrub și pentru corp. Bath Therapy Delighting Blend de la Biotherm are o formulă delicată, ce stimulează microcirculația și îmbunătățește fermitatea și elasticitatea pielii. Nu uita, însă, și de zona picioarelor! Peppermint Reviving Pumice Foot Scrub de la The Body Shop este un exfoliant cu granule de rocă vulcanică, care ajută la îndepărtarea celulelor moarte și îți lasă picioarele catifelate.

După ce ai terminat cu partea de exfoliere și ți-ai spălat și părul, bucură-te în continuare de câteva momente de relaxare. The Golden Mask de la Sephora te va face să te simți că o adevărată Cleopatra și, în plus, extractul de miere îți va hidrata profund tenul. Pentru păr, încearcă tratamentul de la Moroccanoil, special pentru regenerarea și îngrijirea părului deteriorat.

Încheie întreaga detoxifiere cu untul de corp Tejaswini Margosa de la Bipha Ayurveda, un produs 100% natural și ideal pentru hidratarea pielii, inclusiv cea din zona mâinilor, care tratează iritațiile și eczemele cu care este foarte probabil să te confrunți în perioada asta.

Foto: Instagram.com/sarasampaio

