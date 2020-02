Ai uitat să te demachiezi? Aceste trucuri pot repara greșeala făcută și îți pot ajuta tenul

S-a întâmplat. Greșeala capitală, cel mai rău lucru pe care specialiștii spun că îl poți face tenului tău: ai adormit fără să te demachiezi.

Chiar dacă nu îmbunătățește cu nimic situația, trebuie să știi că nu doar ție ți s-a întâmplat asta. După o petrecere care a durat până în zori, după o seară în care am lucrat sau am învățat până târziu, sau pur și simplu după o zi grea, în care tot ce voiam era să ne întoarcem în pat. Toate am experimentat asta măcar de câteva ori în viață. Nu încerc să ne găsesc scuze, nu e deloc un lucru benefic pentru tenul nostru, însă, nu e nici un capăt de lume. Asta dacă a două zi încercăm să reparăm greșeala și să ne ajutăm pielea să își recapete strălucirea.

Așa că, iată ce poți face:

Curăță tenul de mai multe ori

Primul lucru pe care trebuie să îl faci a doua zi dimineață este, evident, să te demachiezi. Folosește un ulei sau un lapte demachiant pentru a îndepărta orice urmă de machiaj. Dacă îți simți tenul încă extrem de încărcat, curăță fața de două ori cu ajutorul unui gel special. Pentru și mai bune rezultate, poți folosi un dispozitiv de curățare facială, care va ajuta ca produsul să pătrundă mai adânc în piele.

Exfoliază-ți tenul

După o noapte în care nu te-ai demachiat vei observa că, a doua zi, tenul tău este tern, lipsit de strălucire și mult mai încărcat decât în mod normal. De aceea, o exfoliere corectă a pielii te va ajuta să îți recapeți strălucirea. Și nu numai atât. În aceeași măsură poate preveni apariția punctelor negre. Caută produse care au în compoziția lor alfa hidroxi acizi sau beta hidroxi acizi și ferește-te de produsele exfoliante prea dure, fiindcă îți vor irita pielea.

Aplică o mască

În primul rând este necesar să îți dai seama care sunt problemele cu care tenul tău se confruntă după ce nu a fost curățat în mod corespunzător. Dacă îl simți uscat, atunci aplică o mască cu acid hialuronic pentru o hidratare intensă. Dacă pielea este iritată, o mască cu aloe sau cu fulgi de ovăz te va ajuta. Dacă în schimb simți că tenul este încărcat, mai gras decât în mod normal, atunci ai nevoie de o mască cu cărbune pentru detoxifierea pielii.

Restabilește pH-ul pielii

Machiajul lăsat peste noapte îți afectează pH-ul pielii, ceea ce poate duce la apariția acneei, a iritațiilor sau la o îmbătrânire prematură. Nivelul normal al pH-ului oscilează între 4 și 6. Pentru a ajunge din nou la aceste valori, adaugă în rutina de îngrijire o loțiune tonică.

Stai departe de machiaj

A doua zi încearcă să stai departe de produsele cosmetice, fiindcă nu vor face altceva decât să îți irite pielea. Tenul are nevoie de momente de respiro, iar cum cu o seară înainte nu i l-ai oferit, asigură-te că o faci acum.

Evită iritarea pielii

Cum poți face asta? Stai departe de produse cosmetice care conțin alcool și de apa fierbinte. Oricât de tentant ar fi un duș fierbinte, ar trebui să te gândești de două ori. Îți va usca pielea și o va irita. În plus, asigură-te că aplici o crema cu SPF, fiindcă soarele este factorul numărul unu care duce la iritarea pielii.

Legume și fructe

Știu că este un clișeu, dar frumusețea chiar vine din interior. Nu te poți bucura de o piele sănătoasă dacă nu ai o alimentație echilibrată. Un smoothie verde îți poate transforma vizibil tenul în doar câteva zile fiindcă ajută la stimularea drenajului limfatic și la oxigenarea pielii. Poți alege un smoothie cu castraveți, mentă, țelină sau avocado.

Masajul facial

Un masaj facial poate face minuni asupra tenului tău. Îmbunătățește textura pielii, stimulează fibrele de colagen și ajută la detoxifierea celulară. Poți folosi un ulei și un dispozitiv special pentru a scăpa de aspectul tern al tenului.

Foto: Imaxtree

