Ai tenul gras? Iată 7 lucruri de care trebuie să ții cont

Nu toate femeile au un ten curat, precum de porțelan și sunt lipsite de problemele cu care se confruntă femeile care au tenul gras. Foarte multe femei au tenul gras și zilnic au parte de diferite afecțiuni ale acestuia, fie exces de sebum, coșuri sau chiar acnee, în cele mai multe cazuri.

În acel moment, vei avea tendința de a încerca tot felul de trucuri, remedii, poate chiar și tratamente, iar unele nu îți pot da rezultatele de care ai nevoie. Desigur, și încrederea în sine poate scădea deoarece majoritatea femeilor cred că un ten acneic le-ar defini, deși lucrurile nu stau deloc așa. Valoarea și felul tău de a fi nu sunt determinate de felul în care arată tenul tău.

Dacă vrei să îți păstrezi tenul cât mai luminos, curat și lipsit de imperfecțiuni, deși ai tenul gras, iată care sunt lucrurile de care ar trebui să ții cont:

1. Folosește în fiecare zi un toner

Cele mai multe femei trec peste acest pas, și anume aplicarea unui toner. El are rolul de a curăța extrem de bine impuritățile, iar dacă folosești unul fără alcool, cu atât mai bine. Aplică toner-ul după ce ți-ai curățat tenul în prealabil cu un gel de curățare și eventual ai folosit și un exfoliant.

2. Exfoliază-ți tenul zilnic

Dacă ai tenul gras, probabil că eviți să îți exfoliezi tenul deoarece crezi că ți-l poate afecta. Dacă alegi un exfoliant ușor și formulat special pentru tenul gras, vei vedea că tenul tău va fi mult mai fin. Pe lângă asta, elimini și excesul de ulei și bacteriile adunate zilnic. Dacă îți este teamă de faptul că tenul tău va deveni sensibil, poți începe să aplici exfoliantul o dată pe săptămână.

3. Hidratează tenul gras

Cele mai multe femei care au tenul gras aleg să nu își mai hidrateze tenul cu o cremă din teama de a nu-și mai încărca pielea. Însă, acest obicei este complet greșit deoarece tenul tău are nevoie de hidratare în fiecare zi. De fapt, dacă sari peste acest pas esențial, tenul tău poate produce și mai mult sebum, astfel că ar trebui să îți alegi o cremă care nu are în compoziție niciun ulei și are o formulă lejeră.

4. Aplică produsele într-o altă ordine

De foarte multe ori începi să îți aplici produsele din centrul feței, iar ulterior aplici către zona T și extremități. Astfel că riști că pui cea mai mare cantitate de produs chiar în zona T, cea care are cel mai mare exces de sebum. Încearcă să aplici produsele din extremități, iar ulterior pe centrul feței.

5. Curătă-ți tenul înainte de aplica machiaj

Înainte să aplici orice produs de make-up, tenul tău trebuie să fie extrem de curat. Dacă te confrunți cu excesul de sebum, poți absorbi uleiul în exces cu anumite șervețele speciale pentru asta. Desigur, înainte de asta, trebuie să îți cureți tenul și cu un gel de curățare specific tipului tău de ten.

6. Folosește o bază de machiaj

Din dorința de a nu ne încărca tenul, încercăm să eliminăm câți mai mulți pași, dar și produse, în speranța că tenul nostru nu va avea și mai multe imperfecțiuni. Însă, află că înainte de orice tip de machiaj, trebuie să aplici o bază de machiaj pentru ca produsele pe care le aplici să se așeze așa cum trebuie. De asemenea, ar trebui și după ce îți termini machiajul să aplici un spray de fixare.

7. Alege cu atenție produsele de machiaj

În general, ne dorim să ne machiem cât mai intens pentru a acoperi anumite imperfecțiuni. Realitatea ne spune că întotdeauna o femeie cu un machiaj mult mai simplu, discret și minimalist va fi mult mai apreciată față de o femeie machiată excesiv. În plus, trebuie să îți cunoști foarte bine trăsăturile înainte de a încerca orice tip de machiaj nou.

