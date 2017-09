Ai incercat vreodata masca de fata cu bicarbonat?

Despre faptul ca bicarbonatul de sodiu este excelent, in bucatarie, daca esti pasionata de prajituri, torturi sau biscuiti, ai auzit cu siguranta. Dar stiai ca iti poti prepara o masca de fata cu bicarbonat? Beneficiile bicarbonatului sunt numeroase, de la uzul casnic, gatit sau igiena, pana la ritualuri de frumusete.

Masca de fata cu bicarbonat: foloseste-o pentru tenul acneic, gras sau obosit

Tenul acneic poate fi tratat cu una din aceste doua variante

Daca acneea este una dintre problemele cu care te confrunti si nimic nu pare sa te ajute, masca de fata cu bicarbonat poate fi solutia pentru a elimina imperfectiunile inestetice. O optiune este sa aplici pe fata un amestec de o jumatate de lingurita de bicarbonat de sodiu, cu o picatura de ulei esential de levantica si o lingurita de miere. Aplic-o pe tenul curat si uscat si las-o sa actioneze timp de 10 minute, dupa care poti clati.

O alta masca de fata cu bicarbonat, eficienta in cazul unui ten incarcat, este compusa dintr-o lingurita de iaurt, o picatura de ulei esential de lamaie si o jumatate de lingurita de bicarbonat.

Bicarbonatul purifica pielea

De asemenea, acesta este un exfoliant natural excelent, inlaturand cu succes excesul de sebum si punctele negre. Tot ce trebuie sa faci este sa amesteci aceasta pudra cu putina apa (si mai bine, cu apa carbogazoasa) si apoi sa iti masezi fata prin miscari circulare. Tenul tau se va bucura, cu siguranta! Aceeasi figura functioneaza si in cazul mainilor, pentru a le mentine fine.

Masca de fata cu bicarbonat care iti face tenul mai radios

O solutie naturala excelenta, cand vrei sa dai tenului mai multa luminozitate, este putin bicarbonat amestecat cu un strop de ovaz, miere si ceai de musetel. Incearca!

In afara de mastile de fata cu bicarbonat, sunt multe retete si pentru ingrijirea parului; de exemplu, acesta poate fi adaugat in sampon, pentru a elimina orice urma de produs de styling.

Beneficiile bicarbonatului de sodiu: citeste si retine!

Lista este lunga, dar iti lasam aici cateva dintre beneficii, care ni se par mai utile.

Cand ramai fara antiperspirant sau cand vrei sa eviti parabenii si aluminiumul din componenta deodorantelor, afla ca bicarbonatul de sodiu te poate ajuta si in acest caz. Amesteca putin bicarbonat cu apa, pana se formeaza o pasta laptoasa si apoi aplic-o la subrat. Poti face asta in weekend, cand esti mai putin solicitata, ca sa testezi!

Petele de transpiratie de pe haine dispar daca le tratezi cu apa si bicarbonat, inainte de a le pune in masina de spalat.

Cand vrei sa scapi de mirosuri urate, foloseste bicarbonat: in nisipul vasului pisicii, in scrumiere, in vasele in care gatesti peste, in frigider, microunde, in scurgerea chiuvetei, etc…

In afara de masca de fata cu bicarbonat, indiferent de formula aleasa, bicarbonatul este o minune in casa si nu ar trebui sa iti lipseasca! De exemplu, este de folos si atunci cand ai exagerat cu orele petrecute la plaja (ca sa stii, pentru la vara). Pentru a ameliora senzatia de arsura fa-ti o comprese rece cu apa si, ghici ce, bicarbonat. Este excelent si pentru igiena orala, deoarece poate substitui cu succes pasta de dinti, inlaturand placa bacteriana.

Amesteca-l cu lamaie si utilizeaza acest mix pentru a-ti curata dintii si gingiile. Lista nu se termina aici, acesta fiind de folos in ameliorarea arsurilor stomacale, a muscaturilor de tantari, ajuta la buna functionare a rinichilor, datorita proprietatilor alcaline, si este un remediu minunat pentru neutralizarea acidului din stomac, in cazul celor care sufera de ulcer.

Bicarbonatul de sodiu poate fi folosit in atat de multe moduri, insa acum, in plina toamna, cand tenul are nevoie de mai multa atentie, noi iti propunem sa incerci o masca de fata cu bicarbonat.

Foto: Imaxtree