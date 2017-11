Afla care este cel mai bun tratament facial pentru tine!

Acasa, ne curatam, ne ingrijim tenul cu masti si scrub-uri si folosim, ideal, un serum si o crema, insa din cand in cand o vizita la salonul cosmetic face foarte bine. Indiferent de tipul de ten, exista cate un tratament facial profesional care hraneste, calmeaza sau corecteaza pielea in profunzime, asa cum nu reusim sa facem acasa. Iti dam cateva repere care te vor ajuta sa alegi cel mai bun tratament facial pentru tine. In primul rand, in aceasta perioada rece a anului, tenul are nevoie de hidratare si regenerare – doua prioritati valabile pentru orice tip de piele. Iarna, sunt necesare ingrediente care ajuta la regenerarea celulelor, lupta impotriva pielii imbatranite si furnizeaza un boost de nutrienti care redau sanatatea si vitalitatea tenului.

Ce tratament facial te ajuta?

Daca ai un ten normal, probabil te vei confrunta cu probleme precum hiperpigmentarea, ridurile sau lipsa de elasticitate (in special dupa expunerea la soare, din timpul verii). In cazul tau, sunt multe solutii de intretinere, de la terapiile de hidratare, la regenerare. Pentru a trata hiperpigmentarea pielii, ai nevoie de un tratament facial care sa diminueze productia de melanina si care sa uniformizeze si estompeze petele, caz in care peeling-ul cu alfahidroxiacizi ajuta. Si acidul glicolic reduce aparitia petelor de pigmentare, poate fi folosit cu succes pentru uniformizarea tenului, daca acesta nu este sensibil. Daca vrei sa calmezi aspectul ridat, opteaza pentru tratamente topice cu acid hialuronic (fara injectare sau cu, depinde ce vrei).

Daca tenul tau are imperfectiuni, sunt tratamente care echilibreaza pielea cu tendinta acneica. Sfatuieste-te cu cosmeticiana avand in gand ca unui ten cu imperfectiuni ii sunt benefice ingredientele care nu irita, de la algele marine, la extractele vegetale, ca argilele.

„Tenul sensibil este mai expus la actiunea factorilor externi decat celelalte tipuri de ten”, ne spune Nicoleta Ion, trainer Repechage. Daca te confrunti cu sensibilitatea, Nicoleta sugereaza sa „apelezi la ingrediente naturale precum algele marine, ceaiul verde sau extractele vegetale, care ajuta la calmarea si hidratarea tenului; Red-Out Facial de la Repechage amelioreaza roseata, in cazul în care te confrunti cu rozacee”.

Tenul uscat are mare nevoie, in aceasta perioada, de un o doza consistenta si constanta de hidratare. Algele marine si uleiurile vegetale bogate în acizi grasi, precum cele de masline, susan si de migdale sunt ideale pentru a-ti hrani tenul uscat.

Chiar si o singura sedinta ajuta, insa pentru rezultate de durata, de obicei, orice tratament facial trebuie repetat de cinci-sase ori, urmat de cate o vizita pentru intretinere, la cateva luni.

