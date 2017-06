Adevarat sau Fals: cele mai cunoscute mituri despre frumusete, demontate

I: Apa rece ajuta la inchiderea porilor?

R: FALS

Oricat de mult ne-am dori sa credem sa exista un truc atat de simplu pentru inchiderea porilor, din pacate nu este adevarat.

I: Cafeaua ajuta la indepartarea celulitei?

R: ADEVARAT

Cafeaua/Antioxidantii din cafea au un efect categoric asupra celulitei, insa nu poate fi considerat ca si un tratament permanent.

I: Epilatul cu lama va face ca parul sa creasca mai gros?

R: FALS

Acest lucru, extrem de controversat, este din fericire si neadevarat. Parul doar creste mai mic si mai repede si da senzatia ca pare mai gros.

I: Pielea din zona gatului si a decolteului nu are nevoie de nicio atentie speciala.

R: FALS

Exista diferite tipuri de piele, iar pielea fetei, a gatului si a decolteului este diferita de cea a restului corpului.

I: Pielea de la nivelul gatului imbatraneste la fel de repede ca cea a fetei?

R: FALS

Pielea de la nivelul gatului imbatraneste de 20 de ori mai rapid decat cea a fetei.

I: Nu iti poti simti propriul parfum, este adevarat?

R: ADEVARAT (Oarecum)

Este deja cunoscut faptul ca daca simti aceeasi aroma in fiecare zi, este posibil sa devii oarecum imun la acesta.



I: Daca voi smulge un fir alb de par acesta va creste la loc?

R: FALS

Nu, in niciun caz.



I: Daca imi clatesc parul dupa spalare cu apa rece, il va face sa fie mai stralucitor?

R: ADEVARAT

Apa rece ajuta la inchiderea foliculilor parului, oferindu-i stralucire.

I: Prodsele alimentare cu 0% grasime sunt mai sanatoase decat cele cu un procent mai ridicat de grasime?

R: FALS

Atunci cand cantitatea de grasime este inlaturata dintr-un anumit aliment, este nevoie sa compenseze prin adaugarea unui ingredient nu prea sanatos pentru ca gustul sa ramana asemanator, iar in majoritatea cazurilor este fie zahar, fie sare.

I: Bauturile destinate sportivilor sunt cel mai bun combustibil inainte de inceperea unui antrenament?

R: FALS

In cazul in care te antrenezi din greu pentru cateva ore pe o caldura infernala, apa plata este mai mult decat suficienta pentru a-ti mentine corpul hidratat.

I: Ar trebui sa folosesc foarte mult sampon atunci cand imi spal parul?

R: FALS

Nu ar trebui sa folosesti mai mult sampon decat echivalentul unei monede. De asemenea, samponul ar trebui aplicat la radacini, nu pe lungimea parului.

I: Daca o sa imi las balsamul pe par peste noapte, va avea un efect mai bun?

R: ADEVARAT

Balsamul de par este practic un emolient si intotdeauna isi va face efectul daca va avea destul timp incat sa fie absorbit cat mai mult de firele de par, iar daca il vei lasa sa actioneze peste noapte, atunci in mod categoric ca vei beneficia la maximum de acesta.

I: Este adevarat ca parul va creste mai repede dupa ce l-ai tuns?

R: FALS

Cu siguranta ca raspunsul este “Nu”. Parul nu are viata in el, nu are nicio terminatie nervoasa sau vase de sange, (tocmai de aceea nu te doare atunci cand il tai!), parul tau nu poate raspunde la ceea ce i se intampla, asa ca atunci cand iti tunzi varfurile, radacina nu are cum sa primeasca niciun semnal cu privire la acest lucru. Parul creste cu aceeasi rapiditate, insa va creste mult mai sanatos pentru ca nu se va mai despica.

I: Daca nu imi voi mai spala parul, acesta se va curata de la sine?

R: FALS

O singura intrebare… Daca nu te vei mai spala pe fata, aceasta se va curata singura? Este exact acelasi lucru.

Text: Alexandra Cristina Miu

Foto: Imaxtree