Acneea hormonala: 10 lucruri pe care ar trebui sa le stii

Aproape cu totii am trecut la un moment dat prin faza aceea a adolescentei in care cosurile nu ne dadeau pace. Parintii si prietenii incearca sa ne linisteasca si ne spun ca este o perioada care va trece si ca tenul ni se va curata odata ce devenim adulti. Numai ca lucrurile nu stau chiar asa. In multe cazuri, acneea poate persista si se poate agrava chiar si dupa perioada adolescentei. Acneea hormonala la adulti este poate unul dintre cele mai frustrante lucruri.

Cum ai putea sa ai incredere maxima in tine cand tenul tau se comporta ca pe vremea cand aveai 16 ani? Si, indiferent de ce ai incerca sa faci, cosurile nu inceteaza sa apara. Cu totii ne-am dori sa batem din palme si sa ne trezim cu un chip fin si luminos ca cel al vedetelor de la Hollywood. Dar, din pacate, asta nu prea e posibil. Ceea ce putem face insa, este sa ne informam mai mult asupra acestei probleme si sa incercam sa intelegem care este cauza imperfectiunilor care se incapataneaza sa dispara, si cum o putem trata. Citeste lista urmatoare ca sa vezi despre ce e vorba:

1. Acneea hormonala la adulti este mai frecventa decat ti-ai imagina

In mod normal asociem acneea cu perioada adolescentei, dar studiile arata ca aproximativ 50% din populatia cu varsta de 20 de ani, respectiv 25% din cei de 30 de ani se confrunta cu problema cosurilor. Asa ca stai linistit, nu esti singura/ul!

2. Cosurile hormonale sunt predominante in zona barbiei, a mandibulei si a gurii

Acneea specifica pubertatii apare de obicei in zona T ( frunte, nas, barbie), dar acneea hormonala se formeaza in special in zona de jos a fetei, pe barbie, mandibula si in jurul buzelor.

3. Hormonii masculini sunt problema

Hormonii androgeni, care sunt hormoni masculini ce se gasesc atat la barbati, cat si la femei, pot avea o mare contributie la aparitia acneei la adulti. In cazul acneei hormonale, nivelul androgenilor poate fi crescut sau in limite normale. In ambele cazuri, ei pot stimula glandele sebacee care contribuie la aparitia cosurilor.

4. Cosurile chistice si dureroase sunt perfect normale

Daca ai parte de niste imperfectiuni dureroase, cu aspect chistic, atunci probabil este din cauza hormonilor. Acneea hormonala se manifesta de obicei prin cosuri profunde, dureroase si imflamate. Cel mai bine este sa lasi in pace cosurile de genul asta, altfel te-ai putea trezi cu niste cicatrici care vor trece mai greu decat cosul in sine.

5. Tratamentele locale nu sunt foarte eficiente

In multe cazuri de acnee hormonala, cremele si tratamentele locale nu isi fac efectul, decat poate pe termen scurt. Asta se intampla din cauza ca problema vine din interiorul corpului tau si se reflecta la suprafata, pe piele. In cazul in care nu se imbunatateste situatia tenului cu anumite produse cosmetice, cel mai bine ar fi sa vizitezi un dermatolog.

6. Sindromul ovarelor polichistice poate fi cauza

Daca ai simptome precum par facial si corporal in exces, menstruatie neregulata si probleme legate de greutate, atunci sindromul ovarelor polichistice ar putea fi una dintre cauze. Ovarele polichistice reprezinta un dezechilibru hormonal care adesea formeaza mici chisturi pe suprafetele ovarelor. Daca ti se pare ca ai avea cateva din simptomele enumerate, atunci ar fi indicat sa mergi cat mai repede la un control.

7. Anticonceptionalele pot ajuta la reglarea hormonilor

O metoda foarte comuna de a regla nivelul hormonilor si de a scapa de cosuri este sa faci o cura de anticonceptionale. Luand aceste pastile, va scadea nivelul de testosteron din corpul tau, care contribuie la productia de sebum si, implicit, a cosurilor. Reducand nivelul testosteronului din corp, acneea de obicei dispare de tot sau se reduce considerabil.

8. Spironolactona poate ajuta si ea

Spironolactona este un medicament folosit in general pentru tensiunea arteriala crescuta, dar administrat in combinatie cu contraceptivele, poate fi o formula aproape sigura pentru limpezirea tenului. Medicamentul este anti-androgen, insemnand ca blocheaza hormonii masculini din corp. Astfel, hormonii nu vor mai fluctua atat de mult, iar acneea va disparea.

9. Verifica-ti nivelul de hormoni

Dezechilibrele hormonale sunt de obicei cauza acneei la adulti. Poti verifica cum stai cu nivelul hormonilor facand niste dozari hormonale, iar rezultatele pot fi interpretate de catre medicul tau ca sa hotarati daca este nevoie de vreun tratament.

10. Dieta ta poate fi problema

Daca analizele hormonale au iesit in limite normale si nu mai stii ce sa faci, atunci poate ar fi cazul sa iti revizuiesti obiceiurile alimentare. De exemplu, desi nu a fost aprobat stiintific, au fost cateva corelatii intre consumul de lactate si acnee. Asta din cauza ca produsele lactate ar contine niste hormoni care ne pot da organismul peste cap. Daca poti, incearca sa elimini anumite alimente pentru o perioada de timp si vezi cum reactionezi la aceste schimbari. Cred ca este de la sine inteles ca e bine sa consumam cat mai multe fructe si legume proaspete si alimente cat mai putin procesate.

Text: Petra Murariu

Foto: Imaxtree