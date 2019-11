9 alimente pe care trebuie să le consumi pentru a avea un ten mult mai luminos

Fiecare femeie își dorește să aibă un ten luminos și sănătos, însă de cele mai multe ori nu ne iese acest lucru, având în vedere factorii externi la care suntem expuși, cum ar fi poluarea.

Din acest motiv, pentru a avea grijă de tenul tău, trebuie să începi prin a avea grijă la alimentația pe care o ai. Chiar dacă avem o rutină de îngrijire a tenului extrem de complexă și riguroasă, există o serie de alimente pe care trebuie să le consumi, iar în mod cert tenul tău va arăta diferit după ce le vei include în alimentația ta.

De asemenea, atunci când avem o durere – chiar și o banală durere de cap, apelăm la pastile pentru a rezolva problema. Același lucru se întâmplă și în cazul în care ne dorim să avem cât mai repede un ten luminos și apelăm la diferite suplimente alimentare, care de cele mai multe pot avea efecte adverse asupra organismului nostru.

Specialiștii au dovedit faptul că o alimentație bazată pe fructe, legume și plante este cheia către un ten luminos și sănătos. O alimentație care să ne mențină nivelul de zaharuri din sânge sub control, alături de vitaminele și mineralele de care organismul nostru are nevoie ne vor ajuta să avem un ten sănătos.

Cu toate acestea, dacă te confrunți cu probleme ale pielii mult mai grave, printre care rozacee, dermatită sau chiar acnee, este esențial să consulți un dermatolog deoarece el îți va spune care este tratamentul ideal pentru tipul tău de ten. Așa că, venim în ajutorul tău cu 9 alimente care au efecte benefice asupra tenului tău:

1. Nuci

Nucile sunt o alternativă excelentă atunci când vrem să avem o gustare între mese. Ele sunt bogate în acizi grași monosaturați, melatonină și vitamina E. Nucile sunt o sursă bună și de minerale, iar printre beneficiile lor se numără faptul ajută pielea să lupte împotriva semnelor îmbătrânirii. Specialiștii ne recomandă ca înainte de a le consuma, să hidratăm nucile cu cel puțin o seară înainte, dar și să ne limităm la 100 de grame de nuci pe zi deoarece o cantitate prea mare de nuci pe zi poate duce la probleme ale digestiei.

2. Avocado

Avocado este printre alimentele incluse în majoritatea dietelor, dar și a diferitelor produse de îngrijire ale pielii datorită beneficiilor pe care le are. În ceea ce privește alimentația, te poate ajuta să slăbești și îmbunătățește digestia. Este bogat într-o mulțime de vitamine, printre care vitamina A, C, K, B6, B 12, dar și în minerale, cum ar fi calciu, fier, magneziu și fosfor. Vitaminele A și C pe care le conține ajută în lupta cu radicalii liberi, cum ar fi stresul și poluarea. Pe lângă asta, dacă ai probleme cu roșeața, avocado te ajută să o diminuezi.

3. Fructe de pădure

Fructele de pădure sunt bogate în antioxidanți și nutrienți esențiali metabolismului nostru. Poți încerca de la afine, zmeură, căpșuni, mure, coacăze, cireșe sau chiar fragi, toate acestea ajutându-te să îți menții tenul sănătos. Le poți include în alimentația ta sub o mulțime de forme, de la a le mânca în stare proaspătă, până la sucuri naturale. Specialiștii ne recomandă să mâncăm în fiecare zi cel puțin 100 g de fructe de pădure, iar prin acest mod poți reduce semnele îmbătrânii la nivelul pielii, cum ar fi liniile fine sau ridurile.

4. Ciocolată neagră

Tuturor ne place să mâncăm din când în când ciocolată, însă cât de sănătoasă este ea pentru organism? Dacă într-adevăr îți dorești să mănânci ciocolată, alternativa ar fi cea neagră, care este o sursă excelentă de antioxidanți, conținând fibre solubile. În anul 2017, un cercetător de la Universitatea Cambridge a descoperit faptul că ciocolata neagră poate reduce ridurile datorită faptului că ajută la creșterea nivelului de antioxidanți din organism.

5. Semințe de in

Studiile au arătat faptul că un consum ridicat de semințe de in reduce sensibilitatea pielii și îmbunătățește textura acesteia. Semințele de in conțin vitamina B, E, acizi grași, magneziu, fosfor, dar și cupru. Dacă ai impresia că nu le poți integra cu ușurință în alimentația ta, află că le poți folosi în diferitele dressing-uri pentru salate, în smoothie-uri, iaurt, lapte sau chiar în preparea prăjiturilor.

6. Papaya

Papaya este o sursă bună de vitamina A și C și te poate ajuta în ceea ce privește digestia. Papaya este un fruct recunoscut pentru efectele sale în reducerea ridurilor, dar este și un ingredient foarte bun dacă ești adepta exfoliantelor preparate în casă. Pe lângă asta, conține și antioxidanți care sunt esențiali pentru a avea o piele sănătoasă și netedă. Te poate ajuta în cazul în care te confrunți cu diferite probleme ale pielii, printre care rozacee, eczeme sau acnee.

7. Pește

Sardinele, somonul, păstrăvul și heringul sunt bogați în acizi grași care au efecte benefice asupra tenului tău, ținând cât mai departe efectele îmbătrânirii. Peștele conține și vitamina E și zinc, ajutând la refacerea celulelor din organism. Acesta conține și minerale, printre care fier, fosfor, zinc, calciu și potasiu. Specialiștii ne recomandă să consumăm pește de trei ori pe săptămână.

8. Stridii

Stridiile conțin o cantitate extrem de mare de zinc și minerale, ajutând prin acest mod și sistemul imunitar. Sunt o sursă excelentă și de vitamina A, C și E. Îți poate proteja pielea împotriva radicalilor liberi. În cazul în care urmezi o dietă, 100 de grame de stridii conțin 72 de calorii, ceea ce înseamnă că le poți consuma, însă, înainte de asta, ar trebui să fii atentă să fie proaspete.

9. Apa cu lămâie

În mod cert ai auzit până acum de beneficiile apei cu lămâie pe care ar trebui să o consumi zilnic, cum ar fi faptul că îmbunătățește digestia, îți accelerează metabolismul, dar și întinerește sistemul imunitar. Dar iată că aceasta are beneficii și asupra tenului datorită vitaminei C. Fiind un antioxidant, îți poate păstra pielea curată, fără imperfecțiuni. Pe lângă asta, vitamina C contribuie la reducerea liniilor fine și a ridurilor.

Foto: Imaxtree

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro