7 secrete de îngrijire pe care le respectă modelele

Modelele par să aibă mereu o piele perfectă, acestea învățând de-a lungul timpului numeroase trucuri, fie din familie, fie din propriile încercări. Iată o selecție a secretelor pe care le poți aplica și tu, fără prea mult efort.

1. Încearcă un scrub homemade

Lily Aldrige, modelul cunoscut pentru aparițiile sale în show-ul Victoria’s Secret a declarat că uleiul de cocos poate face minuni pentru piele. „Uleiul de cocos și zahărul fac un extraordinar scrub. În plus, miroase incredibil”.

2. Nu pune mâna pe față

Kendall Jenner a devenit recent imaginea unui produs anti-acneic, iar acest lucru a stârnit o mulțime de comentarii negative, însă ea are un sfat foarte bun pentru a avea grijă de tenul tău. „Am fost întotdeauna foarte atentă să-mi spăl tenul, chiar înainte să încep cariera în modelling. Acest lucru este și mai important acum, deoarece port mereu foarte mult machiaj. Îmi spăl fața de două, trei ori pe zi, cel puțin. Surorile mele, deoarece erau mai mari decât noi, au încercat să prevină orice probleme, așa că ne spuneau: ‘Niciodată să nu vă atingeți fața, spălați-vă mereu și folosiți cremă de ochi’. Ele ne-au spus exact ce trebuie să facem. Așa că de atunci am început să iau în serios îngrijirea tenului.”

3. Nu folosi prea multe produse

Modelul Erin Heatherton a declarat că ar trebui să eviți să folosești prea multe produse. „Folosirea unui număr exagerat de produse poate irita pielea. De câteva ori pe săptămână, când pielea mea nu este extrem de afectată, cel mai bun lucru pe care îl pot face este să o clătesc cu apă caldă. În plus, mănânc o mulțime de alimente bogate în vitamina A pentru a-mi păstra pielea curată, fără imperfecțiuni”.

4. Nu îndepărta machiajul ochilor cu un servețel demachiant

Modelul și actrița Jaime King a dezvăluit că evită folosirea unui șervețel demachiant. „Ce fac pentru a îndepărta mascara este să îmi clătesc tenul cu apă călduță și să-mi masez ușor genele sub apă. În felul acesta îndepărtezi produsul ușor, fără să fie nevoie de frecare, pielea din zona ochilor fiind cea mai delicată, fiind locul în care apar primele riduri.”

5. Aplică seara polen de albine

Modelul Anja Rubik recomandă să aplici seara polen de albine pe față: „Îmi place să creez un amestec de produse pentru îngrijire. Am o mulțime de produse organice. Dacă pielea mea se simte foarte uscată, aplic ulei de cocos pe față și pe corp. Am și o cremă din polen de albine. Este destul de ciudată când o aplici, are un miros specific. A doua zi pielea arată incredibil! Nu mă culc niciodată machiată. Cred că este important să îți cureți tenul foarte bine în fiecare zi.”

6. Folosește o apă foarte rece

Kate Moss este unul dintre cele mai cunoscute modele, iar secretul ei este foarte ușor de urmat. „Dacă mă trezesc dimineața și par foarte obosită, voi umple o chiuvetă cu gheață și castraveți și pur și simplu voi pune fața în apă. Schimbă imediat totul, făcându-te să te simți și să arați mult mai odihnită. Am văzut-o pe Joan Crawford făcând asta în Mommie Dearest.”

7. Folosește o felie de cartof pentru a scăpa de cearcăne

Victoria Brito are o rutină de îngrijire destul de simplă, însă ea respectă și câteva sfaturi primite de la mama și bunica ei: „Cred că a-ți curăța tenul în fiecare dimineață este cel mai important lucru pe care îl poți face pentru a-ți hidrata pielea. Am și acest exercițiu pe care îl fac în fiecare zi, îmi pun degetul mijlociu în apropierea tâmplelor și degetul mare în partea superioară a pomeților și întind pielea timp de 10 minute. Am învățat atât de multe trucuri de la mama și bunica mea. De exemplu, pentru a scăpa de cearcăne, ia un cartof și taie-l în felii și apoi pune o felie pe fiecare ochi și las-o 15-20 de minute, o dată pe săptămână. După ce o vei face de cinci ori, vei vederea o diferență majoră. În plus, ca să scapi de punctele negre, ia o cană, umple-o cu zahăr, apoi toarnă peste acesta sucul de la jumătate de lămâie și pune amestecul pe față pentru 5 minute, o dată pe săptămână.”

Citește și:

Trucuri vintage de frumusețe de care ar trebui să ținem cont

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK