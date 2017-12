7 ingrediente de care ai nevoie pentru a arata mai tanara

De fapt, pielea neteda, luminoasa si tanara se datoreaza in mare parte anumitor ingrediente pe care le putem include in rutina noastra de ingrijire.

Nu stii care este cel mai potrivit tenului tau? Nicio problema! Iti dezvaluim 7 ingrediente care sunt cei mai buni soldati in lupta cu procesul de imbatranire.

Ceramide

Ceramidele sunt lipidele care se gasesc in mod natural in piele. Acestea sunt esentiale pentru revitalizarea tenului matur, asigurand repararea stratului protector al tenului.

Cu cat inaintam in varsta, cu atat pierdem din ce in ce mai multe ceramide, in principal din cauza expunerii la soare, pierdere care faciliteaza aparitia liniilor fine, a ridurilor si a pielii lasate. Solutia? Include in rutina ta de ingrijire produse bogate in ceramide.

Retinol

Cu siguranta ai mai auzit de acest ingredient. Retinolul este o forma pura de vitamina A, pe care o foloseste in mod natural tenul tau, in procesul de regenerare. Puterea lui este cunoscuta de foarte multi dermatologi care il recomanda ca fiind cel mai bun ingredient antiaging.

Retinolul are numeroase proprietati care ajuta la reducerea vizibila a ridurilor, imbunatatirea texturii pielii, tonusului si luminozitatii.

Matcha

Chiar daca ai introdus acest ingredient-minune in bauturile tale de dimineata, s-ar putea ca tenul tau sa nu se bucure cu adevarat de proprietatile miraculoase ale acestuia. Va trebui sa folosesti produse de ingrijire care au infuzat matcha pentru efecte vizibile.

Pentru ca este un antioxidant asa de puternic, protejeaza pielea de factorii poluanti, reducand efectele imbatranirii.

Vitamina C

Asa cum stiti, consumul de vitamina C este benefic pentru sistemul imunitar, insa atunci cand este aplicat pe ten, ofera acestuia un boost de stralucire pe care probabil nu l-ati mai avut din liceu. Fiind, de asemenea, un bun antioxidant, vitamina C protejeaza impotriva radicalilor liberi si ai poluarii, care pot afecta tenul, accelerand procesul de imbatranire.

Totodata, activeaza productia naturala de colagen, trateaza hiperpigmentarea si faciliteaza procesul reparare a tenului, oferindu-i acestuia un aspect intinerit si sanatos.

Uleiul de catina

Provenit din Europa si Asia, uleiul de catina este obtinut din plante bogate in antioxidanti cum ar fi vitamina C si vitamina E, care ajuta la intinerirea pielii, reducand efectele daunatoare ale radicalilor liberi. Uleiul de catina este, de asemenea, foarte hidratant datorita complexului de omega 3, 6, 7 si 9, si, in plus, netezeste tenul avand proprietati anti-inflamatorii.

Sequalane

Corpul nostrum produce un compus numit sequalane care isi mareste volumul pe masura ce imbatranim. Cu alte cuvinte, cu cat imbatranim mai mult, cu atat piedem din cantitatea acestuia.

Solutia este simpla si consta in includerea unui produs care contine acest compus, pentru ca tenul nostru sa arate cat mai tanar.

Citeste si:

Sfaturi de ingrijire a tenului de la modele celebre

Resveratrol

Resveratrolul este un antioxidant special care se gaseste in strugurii rosii, care este un important aliat in lupta impotriva imbatranirii. Cand este aplicat pe ten, resveratrolul imbunatateste stratul de acid hialuronic protector al pielii, lasand tenul mai hidratat si mai dewy.

Text: Madalina Preda

Foto: Imaxtree