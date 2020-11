6 remedii anti-îmbătrânire pe care le poți încerca la orice vârstă

Deși aceste terapii pot avea un efect pozitiv, există câteva remedii mai puțin dure sau ciudate care îți ajută tenul în mod natural.

Citește în continuare despre cele 6 moduri în care îți poți ajuta pielea să își păstreze aspectul tânăr.

1. Hidratează, atât din interior, cât și în exterior

Cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru corpul tău în aproape orice situație este să îl hidratezi. Atunci când ești bolnavă este recomandat să bei multe lichide. Când ai pielea uscată, aplici crema hidratantă. Aparent, fântâna tinereții este chiar apa pe care o bei.

Aceasta ajută la detoxifiere, un factor important când vine vorba să te simți bine. Hidratarea corpului cu ajutorul cremelor are și ea beneficii. Scopul acestora este să sigileze hidratarea oferită de apă și să păstreze aspectul fin al pielii.

2. Gândește-te să iei ulei de pește sau alte suplimente anti-inflamatorii

Acești acizi grași omega-3 despre care se spune că ajută la orice, de la articulații la vedere, provin din somon, macrou, alge, precum și din anumite tipuri de plante și uleiuri din nuci.

Anti-inflamatoarele sunt cele mai bune produse anti-îmbătrânire. Acestea îmbunătățesc sistemul imunitar și ajută la creșterea părului și la păstrarea aspectului fin al pielii. Dacă vrei să iei acest tip de suplimente, caută ca pe eticheta acestora să scrie că sunt distilate molecular, adică să nu aibă pesticide.

3. Machiază-te dacă îți place

Tuturor ne place să încercăm din când în când noi tehnici de machiaj și diverse produse, dar regula spune că mai puțin make-up te întinerește. Dacă vrei să pari mai tânără există câteva sfaturi pe care le poți urma.

În primul rând, folosește un machiaj cât mai natural și simplu pentru ochi. Aplică tonuri calde pentru a evita evidențierea cearcănelor. În al doilea rând, umple-ți golurile din sprâncene cu un fard, deoarece acestea oferă un look mai tineresc. La final aplică bronzer, puțină strălucire aurie nu a îmbătrânit cu siguranță pe nimeni.

4. Încearcă să mănânci alimente cât mai colorate

Antioxidanții sunt un lifting facial natural. Aceștia conțin tot felul de proprietăți care pot lupta împotriva bolilor și îți pot ajuta corpul să se apere de factori externi precum poluarea. Poți găsi antioxidanți în legume verzi precum kale, spanac, broccoli și varză de Bruxelles. Dacă îți plac mai mult fructele, încearcă să consumi mai multe căpșuni, prune, portocale și coacăze.

5. Alege produse antirid cu retinol

Deși există o mulțime de creme și seruri care promit să îți ofere o piele de bebeluș, s-a dovedit că un singur ingredient are cu adevărat proprietăți antirid, iar acesta este retinolul. Întâlnit în diferite creme și sub denumirea de retinoizi sau retin A, acesta are diferite grade de putere și are abilitatea de a reduce liniile fine și de a îmbunătăți textura pielii.

Dacă folosești creme din magazine este posibil să dureze mai mult până vei obține rezultate, dar s-ar putea în felul acesta să îți iriți mai puțin pielea decât în cazul unei prescripții medicale de retinol. Până la 30 de ani este bine să incluzi în rutina ta de îngrijire și această cremă.

6. Nu uita de pericolele expunerii la soare

Expunerea prelungită la soare poate duce la riduri, arsuri și desigur, cancer de piele. Folosește o cremă cu factor de protecție solară zilnic și fața ta îți va mulțumi. Pericolele expunerii la soare nu se sfârșesc atunci când vine toamna, acestea sunt valabile pe durata întregului an.

Asigură-te că folosești produse care au SPF inclus și aplică înainte și o cremă de protecție. În plus ai grijă să mergi la dermatolog în mod regulat pentru a verifica orice pată sau aluniță care ți se pare modificată.

