6 ingrediente pe care să le încerci chiar acum pentru o piele frumoasă și sănătoasă

Ai crede că o piele frumoasă se obține printr-o rutină perfectă la suprafață – însă nu e chiar așa! Atât dermatologii cât și nutriționiștii recomandă o alimentație echilibrată și chiar diferite suplimente naturale de vitamine și minerale pentru un ten sănătos.

Să nu uităm nici de tratamentele topice; pe lângă tot ce folosești momentan, încearcă atunci când ai ocazia să aplici și oricare din ingredientle de mai jos direct pe pielea curată, pentru un boost natural de frumusețe!

Aloe vera

Sucul din interiorul frunzelor de aloe vera este extrem de bogat în antioxidanți, enzime, vitaminele A, B, C și E dar și acid folic – ceea ce îi oferă proprietăți anti-inflamatoare remarcabile. Poți de asemenea să bei sucul de aloe vera așa cum e el, direct după ce storci frunzele – sau în orice altă variantă naturală disponibilă pe piață. O altă idee ar fi să combini o treime de cană de suc de aloe vera cu două treimi de apă de cocos, fie ca băutură, fie pentru hidratarea tenului.

Fructele

Așa cum probabil știi, o dietă sănătoasă constă în consumul unei cantități decente de fructe și legume zilnic – vestea bună e că poți folosi majoritatea fructelor și pentru a-ți face diverse măști faciale care să-ți lase pielea mai fină și mai hidratată ca oricând. Portocalele, de exemplu, sunt foarte bune pentru o porție de vitamina C – la fel și restul citricelor. Fructele de pădure, de asemenea, îți oferă o doză semnificativă de antioxidanți.

Algele marine

Algele marine sunt folosite de generații întregi în locuri precum Irlanda, Africa sau Jamaica, datorită proprietăților vindecătoare. Plantele pot fi uscate, curățate și transformate într-un gel pe care îl poți adăuga ușor în sucuri și smoothie-uri – extractele din alge marine se găsesc foarte ușor în magazine sub forma capsulelor. La nivelul pielii, același gel poate fi folosit ca mască hidratantă și hrănitoare, foarte bună în tratarea cicatricilor post-acnee sau a depigmentării. Datorită vitaminelor, mineralelor și grăsimilor sănătoase, algele marine pot încetini și procesul de îmbătrânire al pielii.

Moringa

Frunzele copacului Moringa oleifera sunt extrem de bogate în vitamine și proteine – uneori chiar mai multă vitamina C decât portocalele. Este cunoscut sub numele de „copacul vieții” și crește în India, Asia, Africa sau America de Sud. E foarte posibil să fi folosit deja produse de îngrijire a pielii care să conțină extracte de moringa chiar fără să știi, fiind un ingredient foarte popular în acest domeniu – el există și sub formă de pudră, pentru a-l putea adăuga în mâncăruri și deserturi. Ajută pielea să se regenereze ușor și să aibă mereu un aspect tânăr.

Turmericul

Turmericul este un antioxidant natural iar un studiu din 2001 spunea cum acest ingredient ar putea ajuta pielea să se regenereze, sprijinind producția de colagen. Alte studii au arătat și cum curcuminul, o substanță prezentă în turmeric, poate încetini efectele negative ale razelor UV. Cel mai lejer ar fi să îl consumi în mâncărurile tale preferate, fiind și un cunoscut condiment – dar îl poți amesteca și cu miere pentru o mască facială hrănitoare.

Ceaiul verde

Substanțele din ceaiul verde te pot ajuta cu echilibrarea producției de sebum la nivelul tenului dacă îl incluzi în măști sau cauți produse de îngrijire care să îl aibă în componența lor. Se dovedește astfel a fi foarte bun la tratarea acneei și la îngrijirea tenului gras, iar în momentul în care îl consumi ca atare, de cel puțin două ori pe zi, vei avea parte și de o cură de detox în interiorul corpului – de asemenea vizibilă la nivelul tenului!

Citește și:

Obiceiuri care îți pot afecta unghiile și la care trebuie să renunți complet

Text: Cristiana Daraban

Foto: Imaxtree

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro