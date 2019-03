5 trucuri de makeup pentru femeile de peste 40 de ani

Îți reînnoiești garderoba constant, aproape în fiecare sezon mai adaugi câte o piesă vestimentară sau renunți la o alta. Însă faci același lucru și cu produsele de îngrijire și de makeup? Specialiștii ne sfătuiesc să facem periodic schimbări și în rutina de frumusețe.

Tenul se modifică constant, iar anumite produse care funcționau acum câțiva ani, e posibil să nu îți mai aducă niciun beneficiu astăzi. Odată cu înaintarea în vârstă, pielea ta necesită o îngrijire sporită, așa că trebuie să îți adaptezi cremele, serumurile sau produsele de machiaj în funcție de noua textură a tenului.

Totodată, vei observa că nici trucurile de makeup pe care le foloseai acum 10 ani nu te mai ajută așa cum o făceau atunci. Fondul de ten nu se mai așează pe față la fel, nuanța de ruj parcă nu ți se mai potrivește, iar fardul de pleoape pe care îl îndrăgeai atât de tare refuză să îți mai ofere acea privire luminoasă.

De aceea, iată care sunt cele cinci trucuri pe care makeup artiștii le recomandă dacă ai trecut de vârstă de 40 de ani:

Adaptează-ți rutina de îngrijire

Primul sfat pe care specialiștii îl dau femeilor de peste 40 de ani este acela de a investi în produse care îți vor oferi o hidratare intensă. În această perioadă tenul devine mult mai uscat, iar dacă nu este îngrijit corespunzător, ridurile și liniile fine nu vor face decât să se accentueze. De asemenea, aceștia recomandă ca din rutina ta de îngrijire să nu lipsească o cremă cu SPF, un serum hidratant și vitamina C. Vitamina C este unul dintre cei mai puternici antioxidanți, și pe lângă faptul că stimulează producția de colagen, reduce și petele pigmentare sau pe cele postacneice.

Folosește un fond de ten lichid

Sigur ți s-a întâmplat ca din dorința de a estompa imperfecțiunile, să aplici o cantitate mult prea mare de makeup, iar rezultatul final să nu fie tocmai cel dorit. În loc să reușeșți să le ascunzi, nu ai făcut decât să le evidențiezi și mai tare. Pielea din zona ochilor este extrem de subțire și prima predispusă apariției ridurilor. Cu cât aplici mai mult produs – fie că e vorba de anticearcăn, corector sau fond de ten – cu atât șansele să se strângă între linii fine din această zonă sunt mai mari.

Așa că, în primul rând, trebuie să eviți un ten încărcat excesiv, care nu va face decât să îți aducă ani în plus pe chip. O cantitate moderată de produs te va ajuta să obții un look proaspăt și natural. Apoi, un alt truc este aceea de a folosi un fon de ten lichid, care nu are o acoperire foarte mare, care va reuși să ascundă micile imperfecțiuni și care totuși îți va da un aspect natural.

Folosește blush

Blush-ul este acel mic truc care îți poate schimba machiajul în totalitate. Îți luminează fața și aduce volum chipului. Optează pentru nuanțe de roz sau peachy care îți vor da strălucire. De asemenea, un aspect important îl reprezintă zona în care este aplicat. O greșeală frecvență este aceea de a-l fixa pe întreaga suprafață a osului zigomatic. Blush-ul se aplică doar pe pomeți, iar apoi se estompează bine pentru a se îmbina într-un mod natural cu bronzer-ul aplicat anterior.

Nuanțe naturale pentru ochi

În ceea ce privește machiajul ochilor, makeup artiștii recomandă femeilor de 40 ani să folosească o paleta de culori naturale și mate. Poți alege tonuri pământii, de la bej la maro. Acestea vor da senzația de ochi odihniți, îți vor contura privirea, păstrând în același timp un aspect natural.

Un truc la care ar trebui să recurgi de fiecare dată înainte de a aplica mascara, este acela de a folosi un ondulator pentru gene. Îți va oferi un efect de mărire a ochilor și va aduce întregii fețe luminozitate.

Aranjează-ți sprâncenele

Mario Dedivonvic, makeup artistul cunoscut pentru colaborările cu Priyanka Chopra, J.Lo și Kim Kardashian spune că după vârstă de 40 de ani, nu trebuie sub nicio formă să îți neglijezi sprâncenele. Cu timpul, acestea au tendința de a se subția, așa că acesta sugerează să umpli golurile cu ajutorul unui creion într-o culoare naturală, care să se potrivească cu nuanța ta de păr. Nu le contura însă excesiv, folosește doar mișcări de hașurare, tocmai pentru a păstra un aspect natural. Ca ultim pas, recomandă să foloseșți o perie specială pentru sprâncene pentru modelarea lor şi omogenizarea fardului.

