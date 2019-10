5 sfaturi de urmat când folosești ustensile de styling pentru a-ți îndrepta părul

Dacă ai crezut până acum că acest instrument magic a fost invetat de curand, te înșeli. Acest ajutor din lumea hairstyling-ului a fost inventat încă din anii 1800. Cu timpul acest instrument a evoluat din ce în ce mai mult în așa fel încât să fie mai ușor de folosit. Astăzi, are un aspect modern și este extrem de ușor de folosit. Chiar dacă are atât de multe avantaje, acest instrument are și unele probleme.

Dacă ești o utilizatoare a acestui dispozitiv, cu siguranță există zile în care ai impresia că placa ta nu îndreaptă părul pe cât de mult ți-ai dori vrea. De foarte multe ori însă, dacă nu este vorba despre o situație de luni de zile, problema s-ar putea să fie tehnica ta sau produsele pe care le folosești. Oricare ar fi motivul știm că este foarte stresant să nu obții rezultatul pe care ți-l dorești.

1. Începutul este cel mai important

Nu începe să-ți îndrepți părul până nu este placa încinsă. Logica este următoarea: o placă își va face treaba bine, numai în momentul în care este încălzită corespunzător pentru acțiunea pe care urmează să o faci. Dacă nu vei urma acest pas esențial, parul tău se va ondula după câteva ore.

2. Curăță placa pentru a o păstra într-o stare bună

Asigură-te că placa ta este curată și bine întreținută. Ca orice alt dispozitiv și de acesta trebuie îngrijit. Praful care se poate așeza pe aceasta, împiedică degajarea căldurii, iar rezultatul final nu este cel dorit. Dacă nu este curățată bine, praful, murdăria și grăsimea se vor lipi de păr, făcând mai ușoară deteriorarea acestuia.

3. Piaptănă părul corect

Înainte să începi să îți îndrepți părul trebuie mai întâi să îl piepteni corect. Acest lucru ajută la obținerea unui rezultat perfect și la menținere acestuia pentru o durată mai lungă.

4. Începe întotdeauna din spate

Asigură-te că începi întotdeuna din partea din spate a părului, apoi, încet ajungi la suprafața acestuia și în față. În mod ideal, părul de la suprafață ar trebui să fie îndreptat la final.

5. Împarte părul pe secțiuni

Este o tehnică ce poate duce la lungirea timpului alocat pentru îndreptarea părului, dar te poate face sa obții părul drept. Tot ceea ce trebuie să faci este să îți secționezi părul în părți egale, înainte de a începe procesul de îndreptare.

Pe lângă aceste sfaturi trebuie să folosești un șampon și un balsam hidratant. Ai grijă și la alegerea plăcii. Cea mai bună investiție este cea care are mai multe straturi de protecție, inclusiv unul de ceramică. Acest lucru vă reduce daunele pe care le poate suferi părul tău și va avea și rezultate mai bune.

Cel mai important lucru este să utilizați o protecție termică înainte de a începe procesul de îndreptare.

Foto: Imaxtree

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro