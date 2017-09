5 secrete pentru a arata superb in timp record inainte de o ocazie speciala

Doar pare! Am colectat pentru voi cateva secrete pentru a arata excelent intr-un timp foarte scurt.

• 2 saptamani! – Pierderea in greutate

Poti pierde cateva kilograme in doua saptamani daca reduci consumul de calorii zilnice la 1,000 – 1,100 kilocalorii pe zi. Ca sa faci asta, dieta ta trebuie sa contina legume, fructe, cereale integrale si peste. Datorita consumui limitat de energie, grasimile stocate vor fi arse. Totusi, nu uita sa bei cel putin doi litri de apa pe zi – aceasta este cea mai importanta regula daca vrei sa pierzi in greutate.

• 1 saptamana!- Subtierea taliei si regenerarea pielii

Sa pierzi in greutate in 7 zile, este posibil doar cu aceste trei tipuri de mancare: citrice, fructe, ananas si proteine. Citricele fructelor contin o gama mare de acizi, care dizolva grasimile si le elimina de pe corp. In plus, vitamina C iti va imbunatati imunitatea si starea pielii.

Ananasul este recunoscut pentru cel mai bun produs de slabire, datorita bromelaniei, care pur si simplu arde grasimea. Proteinele furnieaza blocuri de energie in corpul vostru.

Pentru a avea rezultate, trebuie sa uitati complet de carbohidrati si grasimi in aceste 7 zile.

• 3 zile!- Scapa de burtica

Sunt cateva optiuni pentru a scapa de excesul de burta. Primul lucru: bea 200 de ml de suc de cartofi cu mere. Bea de sase ori pe zi. Nu numai ca acest suc este bogat in proteine, dar contine putine calorii si va umple corpul cu vitamine, beta-caroten si pectina.

Cea de-a doua optiune: pentru micul dejun si cina, prepara un ou fiert, o lingura de smantana si un cartof. Pentru cina, beti doar un cei verde fara zahar.

• 2 zile! – Curatati-va organismul

Cand mai ai cateva zile la dispozitie, cateva trucuri ca sa iti cureti organismul sunt bine venite. Pentru micul dejun, mananca ananas la care poti suplimenta cu un suc de citrice sau cafea cu lamiae fara zahar.

In timpul zilei, inlocuieste paharele de apa cu un pahar de apa calda cu menta si lamaie. Pranzul ar trebui sa contina: sfecla, morcovi si salata. De asemenea, ar trebui sa bei si un pahar de apa cu lamaie inainte sa te pui in pat.

• 1 zi! – Elimina excesul de apa

Cand timpul deja se masoara in ore, vei fi salvata de legume si tarate. Aceste vor fi un adevarat scrub pentru intestinele tale, deci 5-6 linguri de tarate cu un iaurt vor fi folositoare pentru organismul tau.

Se prajeste cu o lingura de ulei de masline sau se fierbe. Impartiti-le in portii si mancati in intervale regulate.

Amintiti-va ca aceste sfaturi sunt bune numai pentru perioadele de timp mentionate! Pierderea in greutate este un proces gradual, iar aceste sfaturi sunt doar pentru masuri de urgenta.

Foto: Hepta