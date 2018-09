5 reguli de îngrijire a pielii pe care trebuie să le respecți odată cu împlinirea vârstei de 30 de ani

În ceea ce privește îngrijirea pielii, cunoaștem pașii esențiali: curăță, hidratează și nu face niciodată greșeala de a merge la culcare fără să te fi demachiat înainte. Dar ceea ce vrem să știm de fapt, este cum ar trebui să procedăm pentru a ne menține pielea tânără și radiantă.

Specialiștii propun 5 reguli de îngrijire a pielii pe care femeile începând cu vârsta de 30 de ani ar trebui să le respecte pentru a-și menține țesutul sănătos:

Hidratează-te cât mai mult

Hidratarea corespunzătoare a organelor interne va avea un impact evident asupra sănătății pielii. Pielea uscată nu este singurul tip de piele care necesită hidratare intensă – este foarte posibil să ai tenul gras și să fie, în aceeași măsură, deshidratat. Începând cu vârsta de 30 de ani, pielea are nevoie de câțiva pași în plus de îngrijire pentru a se menține hidratat, de aceea, specialiștii recomandă folosirea unor seruri care conțin acid hialuronic sau uleiuri bogate în antioxidanți.

Folosește acizi

Acidul ascorbic sau cel L-ascorbic, cunoscut și sub denumirea de Vitamina C, acționează mai mult ca antioxidanți decât exfolianți. Un ser care are la bază Vitamina C este produsul de care ai nevoie, datorită ingredientelor concentrate. Folosirea lui pe timpul zilei te va ajuta să menții pielea sănătoasă. Acizii glicolic și lactic sunt ideali pentru folosirea în timpul nopții, pentru că acționează ca și exfolianți, când pielea se regenerează.

Consultă un dermatolog

Odată cu împlinirea vârstei de 30 de ani, pielea trece prin niște schimbări pe care nu ar trebui să le ignorăm. În timp ce producerea de elastină și colagen se încetinește, vei începe să observi că pielea se usucă și se inflamează. Aceasta poate fi cauza pentru care mai multe femei la această vârstă se confruntă cu acnee. Vei avea nevoie de un dermatolog pentru a obține cele mai eficiente ingrediente care să acționeze împotriva acneei și a ridurilor, precum anumite antibiotice. Chiar dacă acneea nu reprezintă un motiv de îngrijorare, retinolul este cea mai sigură cale prin care să obții un ten luminos, datorită producerii de colagen, care întărește bariera de protecție a pielii.

Apelează la un estetician

O programare lunară la estetician te poate salva de cumpărarea mai multor produse de îngrijire a pielii, de care nu ești sigură că funcționează. Pielea are nevoie de 27 de zile pentru a se regenera, așa că, o programare lunară care să analizeze efectul produselor este benefică sănătății pielii.

Fă un obicei din a folosi protecție solară

Crema cu factor de protecție solară devine din ce în ce mai necesară pielii pe măsură ce înaintăm în vârstă. Deși poate părea imposibil să aplici protecție solară peste machiaj, există anumite produse de make-up care au în componență substanțele necesare protejării pielii de razele ultraviolete. Asigură-te că te documentezi în privința lor și nu ignori efectul pe care protecția solară îl are asupra pielii.

