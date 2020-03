5 ingrediente din produsele de make-up pe care trebuie să le eviți dacă ai tenul uscat

Având în vedere că după produsele de îngrijire aplicăm machiaj aproape în fiecare zi, în cantități mai mici, mai mari în funcție de necesitate, e important să găsim formulele care se potrivesc cu tipul nostru de ten. Poți face asta destul de ușor identificând ingredientele care îți sunt recomandate tipului tău de ten și totul pornșește de aici. Dermatologii sugerează să alegi produse cu ingrediente hidratante care îți vor lăsa tenul hidratat și îți vor proteja piela, de exemplu acidul hialuronic. Este bine de știut că humectanții și emolienții sunt ingrediente bune dacă ai tenul uscat. Humectanții atrag apa în piele, însă totodată produsele ar trebui să conțină ingrediente precum glicerina, acidul hialuronic și urea. Sunt ingrediente care îți fac pielea mai catifelată și o pastrează așa.

Alcoolul

Acest ingredient poate apărea în produsele tale sub câteva forme: alcoolul SD, alcoolul denaturant sau alcoolul izopropilic. Aceștia sunt termeni pe care trebuie să îi cautați, deoarece usucă tenul și apar în general pe eticheta produsului, dacă acesta are beneficii precum finish mat sau uscare imediată. Alcoolul poate provoca eczeme și roșeață. În plus, usucă și irită tenul.

Esențele – Parfumuri

În timp ce multe produse au în compoziția lor esențe sau parfumuri pentru a le oferi un miros plăcut și atragător, acestea pot avea un efect dăunător asupra tenului tău dacă este sensibil. Este bine să stăm departe de produsele care au în compoziție esențe sau parfumuri, indiferent de tipul de ten pe care îl avem. Esențele sunt elemente care irită tenul și pot irita tenul uscat și să determine apariția eczemelor.

Parabeni

Termenul de parabeni este des menționat în conversațiile despre industria naturală de beauty, dar rar termenul este corect folosit pentru noi. Foarte simplu, parabenii sunt conservanți și ingrediente sintetice care au ca obiectiv prelungirea duratei de valabilitate a produsului. În cazul în care iei contact zilnic cu produse care conțin parabeni poți irita tenul uscat. Asta se întâmplă deoarece persoanele cu tenul uscat o predispunere pentru iritații și alergii. Totuși, nu trebuie să îți schimbi toată rutina de make-up cu produse naturale, dar poți face decizii mai conștiene, cel puțin. Și în Uniunea Europeană anumiți parabeni sunt interziși, deci acesta e un lucru bun.

Acidul glicolic

Dacă ai un ten uscat sau sensibil este indicat să stai departe de acidul glicolic, care este de fapt un acid exoliant menit să reducă punctele negre și porii. Este menit să țină sub control celulele moarte și, mai ales dacă ai tenul uscat, nu ai nevoie să folosești acest ingredient.

Acidul Salicilic

Acest ingredient este găsit în general în produsele destinate combaterii tenului uleios sau predispus la acnee. În cazul în care ai tenul uscat este bine să eviți acest ingredient, deoarece va agrava starea tenului și va deveni și mai uscat. Acidul salicilic poate usca foarte ușor și este folosit pentru combaterea tenului gras și a tenului cu acnee, așadar ar trebui folosit doar dacă te confrunți cu una dintre aceste probleme.

Text: Ana Cornea

Foto: Imaxtree

