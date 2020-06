3 pași simpli pe care să îi pui în aplicare pentru a evita apariția firelor de păr sub piele

Epilatul nu mai este de multă vreme un subiect tabu, iar astăzi avem o mulțime de variante la dispoziție, de la ceară, aparate de ras profesionale, benzi, dar și laser sau IPL.

O problemă cu care mai toate ne-am confruntat la un moment este reprezentată de firele de păr sub piele. Acestea apar în momentul în care foliculii nu mai ies la suprafață. În foarte multe dintre cazuri se datorează și metodei de epilare la care apelezi, iar lama de ras poate duce la creșterea firelor de păr sub piele. Însă, nu ar trebui să îți mai faci probleme deoarece îți spunem care sunt cei 3 pași simpli pe care îi poți face pentru a preveni creșterea firelor de păr sub piele:

1. Exfoliză-ți cât mai des pielea

Primul pas pe care trebuie să îl faci și de care să ții cont de fiecare dată când te epilezi este exfolierea pielii. Este un pas esențial care te ajută să îndepărtezi celulele moarte. Însă, acest pas ar trebui făcut de două ori pe săptămână și nu în fiecare zi deoarece pielea ta se poate sensibiliza. În cazul în care deja ai pielea sensibilă, folosește un exfoliant destinat pielii tale. De asemenea, poți opta și pentru exfoliante din ingrediente naturale, precum zahăr brun sau zaț de cafea.

2. Aplică acid salicilic

În cele mai multe dintre cazuri, poți confunda ușor un fir de păr crescut sub piele cu un coș. Dacă într-adevăr este un coș, nu te grăbi să îl elimini, ci mai degrabă apelează la un tratament pe bază de acid salicic. Acesta este potrivit deoarece are puternice proprietăți antiinflamatorii, diminuând roșeața și reducând iritațiile pielii.

3. Calmează zona cu ajutorul unei creme cu cortizon

Ultimul pas pe care ar trebui să îl faci este să calmezi pielea aplicând o cremă cu cortizon. După ce acidul salicilic se usucă și l-ai îndepărtat, poți folosi o cremă cu cortizon pentru a calma o eventuală iritație. Aceasta poate diminua senzația de piele umflată și retrânge vasele de sânge. E important să o aplici într-un strat subțire.

