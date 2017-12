TOP 10 look-uri festive pe care să le încerci de Sărbători:

1. Dinastia

Potrivit petrecerilor black ție sau white ție, acest look optzecist emană o eleganță ușor excesivă, ca în serialul Dinastia, dar minunată pentru momentele în care vrei să obții acel efect wow. În plus, îți oferă o alură de seducătoare, old school!

2. Mascara colorată

Verde, albastră, portocalie, sau chiar galbenă… Acum mascara poate fi orice culoare dorești, este trendy chiar și în nuanțele acide, rezervate de obicei sezonului cald. Așa că fă-ți de cap cu ocazia Sărbătorilor, măcar cromatic.

3. Sprâncenata

Dacă vrei un machiaj diafan, un look nude, elegant, rafinat… și nu știi dacă ai exagerat cu subtilitatea, accentuează-ți sprâncenele și totul va fi bine!

4. Beauty queen

Desigur, poți miza pe rujul roșu la orice oră din zi sau din noapte pentru a obține un look festiv într-un timp record. Însă dacă consideri că acest artificiu clasic nu e suficient, poartă o diademă. Știi doar că vrei!

5. Smokey

Dacă ești în pană de idei, poți să optezi pentru un machiaj smokey eyes reactualizat, în nuanțe de maro. Acest look îți oferă un aer de party garantat în cel mai scurt timp! În plus, cu cât se întinde mai mult, cu atât arată mai cool!

6. Back to black

Poți miza oricând pe sexualitatea agresivă insinuată de un machiaj geometric, realizat cu un fard negru și mat. Însă, atenție! Acest look se obține mai dificil decât ai putea să-ți imaginezi deoarece cere o mână exersată și o doză de măiestrie, așa că poți apela cu încredere la serviciile unul make-up artist!

7. Pin-up

Sprâncene conturate, fixate la locul lor, buze roșii și lucioase, ohi umbriți de nunate de caramel și de gene lungi… Acest look poate fi interpretat atât cuminte, cât și obraznic, în funcție de cine-și da cu parearea. Drep urmare, îl poți purta oriunde!

8. Amazoană

Indiferent că ai părul buclat, inelat și sălbatic, sau doar obții acest efect cu ajutorul ondulatorului și cu mult șampon uscat, trebuie să știi că acest look de amazoană este revelația sezonului rece!

9. Instagramabila

Acest hairstyle este unul dintre cele mai „instagramabile” chestii din ultimul timp, așa că îl poți alege dacă vrei să-ți faci Sărbătorile memorabile-probabil coafura ta va apărea în toate pozele! I fardul oranj e cool.

10. Fresh

Cine a spus că tenul bronzat, machiajul iridescent și gloss-ul sunt elemente definitorii pentru sezonul cald. Poți foarte lejer să adopți un look de regină a verii chiar și atunci când afară sunt minus douăzeci de grade. În mod sigur vei încinge atmosfera!

Foto: Imaxtree