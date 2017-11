Zodiile care vor straluci in luna noiembrie sunt acele semne astrale care se vor face remarcate pozitiv, fie la job fie printre prieteni, sau care vor avea noroc in tot ceea ce fac in perioada urmatoare.

Zodiile care vor straluci in luna noiembrie – Taur

Taurul este, in general, una dintre acele zodii care, atunci cand isi propune sau cand isi doreste ceva, nu se lasa pana cand dorinta nu i se indeplineste. Si desi in mod normal lucrurile nu merg niciodata ca unse, indiferent de cate planuri iti faci, pentru Tauri, in luna noiembrie, lucrurile vor merge cum nu se poate mai bine. Taurii vor avea acel dram de noroc pe care si-l doreste toata lumea si, mai important, vor sti cum sa il foloseasca.

Zodiile care vor straluci in luna noiembrie – Balanta

In domeniul carierei, Balantelor le va merge foarte bine in aceasta luna. Conjuncturile astrale arata ca este foarte posibil ca Balantele sa aiba parte de lucruri benefice in sectorul profesional in aceasta luna: fie ca e vorba despre o marire de salariu, fie despre o promovare sau un proiect foarte important care le este incredintat. Balantele se vor bucura de aprecierea colegilor la job si, cel mai important, de aprecierea superiorilor.

Zodiile care vor straluci in luna noiembrie – Capricorn

Capricornii nu sunt de obicei o zodie foarte sociabila sau foarte comunicativa. Cu toate acestea, in aceasta luna, Capricornii vor reusi sa se impuna in acest domeniu si sa lege relatii benefice cu oameni pe care nu ii cunosteau pana acum. De asemenea, si relatiile pe care le au deja, fie ele de colegialitate, prietenie sau romantice, vor fi consolidate si imbunatatite. Capricornii se vor face remarcati drept persoane foarte placute, foarte atractive si vor fi cineva cu care ceilalti vor vrea sa isi petreaca timpul.

