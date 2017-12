Zodiile care nu pot spune niciodata NU

A fi binevoitor e o calitate pe care nu multe persoane o au – ba din contra, insa unele zodii sunt in mod natural foarte saritoare, mai ales pentru cei dragi! Lumea are nevoie de oameni carora le face placere sa ajute, e cu mult mai bine sa te comporti frumos cu orice se afla in jurul tau decat sa ai o atitudine negativista doar pentru ca ti se pare mai amuzant asa.

Si atitudinea pe care o ai poate sa difere in functie de situatie, motiv pentru care vei observa ca esti mult mai permisiva cu prietenii si familia, iar in preajma persoanelor noi iti pastrezi garda sus – chiar daca vrei sa ii ajuti nu iti doresti sa ajungi in punctul in care vor profita de ingaduinta ta.

Totul e clar si simplu pana aici, dar cand a fi bun cu toata lumea este scopul tau principal, e posibil sa devina din ce in ce mai greu sa poti evita intentiile rele ale altora care urmaresc doar sa traga foloase pe urma bunavointei tale. Stim ca ai impresia ca iti poti da seama de lucrurile astea, dar nu uita: oamenii pot fi manipulatori in feluri in care nici nu ti le poti imagina! Cateodata nici nu realizezi ca prietena ta cea mai buna te pune sa faci totul pentru ea doar pentru simplul fapt ca e lenesa, dar are cuvintele intodeauna pregatite.

Cateodata, unii sunt pur si simplu mult prea draguti si isi doresc ca toata lumea sa ii placa (cu orice pret) astfel incat cred ca e de datoria lor sa ajute pe oricine, indiferent daca le face sau nu placere. Nu numai ca horoscopul ii descrie ca fiind unele dintre cele mai dragute persoane pe care le poti intalni vreodata, dar sunt si foarte sensibili pe deasupra!

1. RAC

Nativii acestei zodii adora sa fie buni din simplul fapt ca isi doresc sa fie cunoscuti drept cei mai amabili oameni pe care i-ai vazut vreodata. Cand oamenii observa ca un nativ Rac va face orice il rogi (atat timp cat il rogi frumos), tind sa mearga prea departe.

Fie ca aduce cafea pentru toti colegii de birou sau iti duce haina la curatatorie pentru ca tu nu ai timp, Racul va merge pana la capatul pamantului pentru persoanele apropiate. Chiar si asa, nu realizeaza mereu cand altii profita pentru ca tot ce vede un nativ Rac e o noua oportunitate de a face ceva frumos pentru cineva.

2. FECIOARA

Fecioarele vor sa fie prietenii care raman langa tine indiferent de situatie si aceia care iti aticipeaza orice nevoie inainte chiar ca tu sa apuci sa o spui. Nu numai ca acest lucru face nativii zodiei sa fie niste prieteni extraordinari, ci si unii dintre cei mai amabili oameni pe care ii poti intalni.

Persoanele nascute sub semnul Fecioarei isi dau foarte bine seama atunci cand cineva incearca sa profite de ei, dar adevarata lor problema este ca nu pot spune „nu” persoanelor iubite – simt ca daca refuza, nu i se va mai cere niciodata ajutorul iar doar gandul ca nu se va mai afla pe piedestalul celui mai bun prieten este de neconceput.

3. PESTI

Acestia sunt cele mai binevoitoare persoane din jurul tau nu doar pentru ca au un suflet mare, ci si pentru ca sunt foarte usor de abordat. Sunt genul de om care iti va aduce prajituri doar pentru ca ai mentionat ca iti e dor de dulciurile de casa ale mamei tale sau care te vor invita la film atunci cand te plangi ca nu ai cu cine sa mergi (chiar daca au mai vazut filmul acela de 3 ori). Toate gesturile dragute ale nativilor Pesti vin din suflet si sunt facute pentru ca acestia adora sa se simta bine in pielea lor.

Bineinteles, exista si reversul monedei, acela in care nativii din zodia Pesti nu suporta gandul de a dezamagi pe cineva asa ca ajuta cat mai multe persoane cu putinta – chiar daca nu le mai ramane timp pentru propria persoana. Inabillitatea lor de a se opri din ajutat si de a lua o pauza de la nevoile celorlalti ii face total incapabili sa spuna „NU”.

Citeste si:

Zodiile care iti vor oferi cele mai pasionale experiente sexuale

Text: Ruxandra Urziceanu

Foto: PR