Topul celor mai putin geloase zodii

Desi de multe ori e considerata drept o dovada de iubire, dusa la extrem, gelozia poate duce la ruinarea unei relatii. S-a demonstrat ca unii oameni au o predilectie mai pare catre posesivitate decat altii, iar acest lucru este influentat in mare masura si de semnul zodiacal sub care s-au nascut.

Afla care sunt cele mai putin geloase zodii si cum le afecteaza acest lucru viata sentimentala:

1. Berbec

Intre o iesire cu prietenii, un serviciu solicitant si o sesiune la spa, Berbecii nu au timp sa fie gelosi. Nativii acestei zodii sunt extrem de concentrati asupra propriei lor persoane si prefera sa investeasca cat mai mult timp in ei, preocupandu-se mai mult de dezvoltarea lor decat de interactiunea cu alte persoane.

De asemenea, pentru Berbeci gelozia reprezinta un semn al nesigurantei in primul rand in sine, iar apoi in partener, lucru total inacceptabil pentru ei.

2. Sagetator

Sagetatorii sunt oamenii momentului, ei traiesc la maxim fiecare clipa si se bucura de viata 24/24. Pentru acesti nativi, drama nu face parte din vocabularul lor, iar o criza de gelozie este pur si simplu de neconceput.

Persoane extrem de libere, rareori Sagetatorii au relatii stabile, tocmai din teama de ingradire si control pe care o alta persoana ar putea-o avea asupra lor. Asa ca, daca totusi sunt intr-o relatie, la cea mai mica urma de gelozie detectata acestia nu ezita sa spuna “Adio!”

3. Varsator

Unul dintre cele mai independente semne zodiacale, Varsatorul pur si simplu nu concepe ideea de posesivitate. Acestia sunt mari iubitori de libertate, oferind-o din plin partenerului sau si asteptand sa primeasca acelasi lucru in schimb.

Varsatorii sunt persoane logice, rationale, ale caror relatii se bazeaza in primul rand pe prietenie, iar gelozia nu se incadreaza in sistemul lor de valori.

Text: Gabriela Calitoiu

Foto: PR