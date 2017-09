Horoscopul toamnei 2017

BERBEC



In prima luna a toamnei, cel mai bine ar fi sa-ti iei o vacanta. Va fi dificil sa pastrezi armonia in cuplu si nici proiectele profesionale nu vor merge asa cum ai sperat… In schimb, octombrie poate aduce „solitarelor” intalnirea vietii lor, si asa va lua sfarsit monotonia unui celibat prelungit sau durerea unei despartiri… In noiembrie tot viata amoroasa va fi in prim plan, dar acum vor beneficia si cuplurile. Totul va merge din plin, de la planurile de sporire a confortului din camin, si pana la relatiile cu cei mici. Spre finalul toamnei, profesia si situatia financiara iti pun ceva probleme.

TAUR



Atentie la atitudinea fata de colegi, ai tendinta sa-i contrazici cu orice prilej ori sa-ti sustii cu orice pret pozitiile. Nu de alta, dar ai putea rata un proiect important din lipsa de coechipieri. Conjunctura se mentine toata toamna, asa ca cea mai buna va fi tactica de minima rezistenta pe toate planurile: profesie, finante, familie. Septembrie vine cu dorinta de a reinnoda vechile amicitii si de a petrece clipe placute depanand amintiri. In octombrie vei fi cam instabila, dar totodata plina de energie. Noiembrie aduce un suflu nou in viata amoroasa, dar trebuie sa fii vigilenta.

GEMENI



Sectorul financiar capata noi perspective pentru tine. Totusi, nu uita sa-ti administrezi si in continuare bugetul cu toata atentia de care esti in stare! In familie se pot ivi cateva mici neintelegeri, dar se vor aplana repede. Septembrie este o luna optima pentru viata sentimentala: te asteapta o frumoasa poveste romantica. In alta ordine de idei, conturile tale bancare incep sa se revigoreze. In octombrie, putina grija pentru sanatatea ta nu strica (un set de analize complete, de exemplu). Luna urmatoare, astrele vin sa-ti sustina proiectele profesionale, cu conditia sa nu ai ambitii nemasurate. Vei avea si o viata mondena bogata, iar prietenii te vor ajuta sa te relaxezi.

RAC

In septembrie, reluarea activitatii la job este destul de presanta, numai ca tu nu prea ai chef de munca. Mai degraba te atrag reuniunile de familie si revederea unor vechi prieteni. Astrele te ajuta insa sa fii mai motivata, cu atat mai mult cu cat luna urmatoare vei continua sa-ti petreci mult timp cu familia. Pana la sfarsitul anului, astrele vegheaza la inflorirea relatiilor sentimentale: cuplurile vor avea parte de tandrete, iar celibatarele vor trebui sa faca fata numeroaselor invitatii mondene…

