Citeste horoscopul lunii septembrie 2017.

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ambitia si dorinta de succes sunt mai puternice in septembrie decat nevoia de armonie emotionala sau de liniste in familie. Drumul catre reusita nu e usor, ceea ce se observa la nivelul energiei, deoarece starile de neliniste continua sa te dezechilibreze. Familia devine prioritara, pentru ca alaturi de cei dragi simti ca reusesti sa-ti gasesti linistea.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Inca de la inceputul lunii ai o dispozitie schimbatoare si cei din jur nu prea stiu la ce sa se astepte. Acest comportament iti aduce doar dezavantaje in toate sectoarele vietii si de aceea e important sa inveti sa fii mai constanta in idei, sentimente, actiuni. Cariera isi urmeaza cursul, desi tu nu faci prea multe in acest sens, ci esti doar foarte norocoasa.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu are nici un rost sa incepi septembrie cu o dispozitie negativa, mai ales daca asta se datoreaza unor persoane care ti-au demonstrat ca nu-ti aprecieaza dedicarea. La birou ai parte de zile tensionate, deoarece deadline-ul unui proiect important e foarte aproape si ai senzatia ca pana in prezent nu ai reusit sa inserezi in munca ta cele mai bune idei.

RAC (22 iunie – 22 iulie)

Conexiunile interpersonale sunt foarte importante si fortele cosmice graviteaza in jurul tau, impulsionandu-te sa te lasi condusa de intuitie. Persoana iubita este posibil sa fie avansata, iar tie iti revine sarcina de a o ajuta sa fie increzatoare cu privire la viitor. Weekend-urile sunt rezervate pentru familie, deoarece aveti mai multe zile de nastere de sarbatorit.