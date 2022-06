Horoscopul lunii iulie 2022: previziuni complete

Citește horoscopul lunii iulie 2022.

Horoscop lunar BERBEC (21 martie – 20 aprilie). Previziuni pentru luna iulie 2022

Saturn aduce o doză de pesimism și răceală. Până la data de 24, să acorzi atenție sistemului respirator, brațelor și umerilor (tot din cauza lui Saturn). Vestea bună e că astrele influențează pozitiv casa a II-a (muncă și bani), favorizând un boost pe plan profesional. Dragostea este prima în lista ta de priorități între 28 și 30.

Horoscop lunar TAUR (21 aprilie – 21 mai). Previziuni pentru luna iulie 2022

Dacă sănătatea a fost o problemă în ultimul timp, în luna iulie vor apărea câteva îmbunătățiri. Acestea se datorează poziției Soarelui și a lui Saturn. Oportunitățile de angajare sunt direct legate de activitățile de petrecere a timpului liber. Fii cu ochii în patru, mai ales spre sfârșitul lunii! Până pe 24, familia și orice conexiuni cu aceasta sunt foarte importante.

Horoscop lunar GEMENI (22 mai – 21 iunie). Previziuni pentru luna iulie 2022

Din fericire, astrele vor favoriza aspecte armonioase și vor calma lucrurile la nivel profesional. Viața amoroasă este cea care îți va aduce zâmbetul pe buze. Prezența lui Neptun îmbunătățește o relație curentă, iar pentru cele singure creează oportunități romantice.

Horoscop lunar RAC (22 iunie – 22 iulie). Previziuni pentru luna iulie 2022

Bucură-te de o lună fericită și prosperă! Petrece și distrează-te, pentru a te putea concentra asupra muncii mai târziu! Astrele îți oferă tot felul de mesaje – oportunitățile de natură romantică pot apărea și la locul de muncă. Intimitatea emoțională devine imperativă după 21 iulie. Neptun îți aduce bunăstare financiară.

Horoscop lunar LEU (23 iulie – 23 august). Previziuni pentru luna iulie 2022

Primele doua decade ale lunii iulie constituie o perioadă în care plăcerea personală poate atinge cote maxime. Acum este momentul pentru a-ți pune ordine în viață și pentru a adopta atitudinea potrivită! După data de 21, accentul se mută pe plan financiar. Astrele aduc oportunități romantice pentru persoanele fără partener. Cele mai mari provocări din această lună vor fi la locul de muncă.

Horoscop lunar FECIOARĂ (24 august – 22 septembrie). Previziuni pentru luna iulie 2022

Astrele îți aduc oportunități și în carieră, și în dragoste. Este momentul să petreci! Starea generală de sănătate rămâne bună. Din 21, vei experimenta lucruri ce țin de spiritualitate. Obiectivele financiare vor fi atinse cu ușurință.

Horoscop lunar BALANȚĂ (23 septembrie – 23 octombrie). Previziuni pentru luna iulie 2022

Din data de 11 iulie accentul cade pe bunăstarea pe plan social și alegerile înțelepte în dragoste. Revizuirea situației financiare trebuie să continue până pe 21. Dacă te gândeai să renunți la regimul de detoxifiere, nu este cazul! Din contră, supune unei evaluări convingerile tale despre sănătate și boală și adoptă măsurile potrivite!

Horoscop lunar SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie). Previziuni pentru luna iulie 2022

Pentru tine, luna iulie se rezumă la câteva cuvinte esențiale: meditație și expansiunea vieții interioare. Actele de caritate sunt o modalitate de a atinge un anumit nivel al spiritualității, prin urmare, nu ezita! Profită de astrele care îți furnizează energia de a obține ceea ce dorești. Banii nu vor fi o problemă! Acordă suficientă atenție și partenerului!

Horoscop lunar SĂGETATOR (23 noiembrie – 23 decembrie). Previziuni pentru luna iulie 2022

Casa a IV-a (familia) este puternic influențată de majoritatea planetelor, fapt care va induce o tendință spre nostalgie. O scânteie romantică mai veche este aprinsă acum! Toate schimbările care vizează cariera se produc în spatele scenei, datorită influenței astrelor.

Horoscop lunar CAPRICORN (24 decembrie – 20 ianuarie). Previziuni pentru luna iulie 2022

În această lună te confrunți cu sentimentul că viața ta este lipsită de sens. E momentul să faci lumină în obiectivele personale! Dacă îți cauți un job, așteaptă până după 11 iulie! Prezența mai multor planete sugerează abilitatea de a interacționa cu oamenii. Love is in the air!

Horoscop lunar VĂRSĂTOR (21 ianuarie – 18 februarie). Previziuni pentru luna iulie 2022

Fii mai vigilentă în privința sănătății! Prezența lui Venus este de bun augur pentru buzunarul tău. Nu te grăbi să iei decizii în viața amoroasă! Astrele nu te ajută foarte mult în această perioadă și nu simplifică situațiile problematice!

Horoscop lunar PEȘTI (19 februarie – 20 martie). Previziuni pentru luna iulie 2022

Pe 21 intri într-o perioadă de vârf în cariera ta, ce va dura până pe 23 august. Rămâi concentrată și nu te da bătută! Astrele determină o serie de provocări pe plan financiar. O schimbare importantă este cea a atitudinii tale față de dragoste: ești tot mai atrasă de putere și prestigiu.

