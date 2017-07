Citeste horoscopul lunii iulie 2017.

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Casa a IV-a (familia) este puternic influentata de majoritatea planetelor, fapt care va induce o tendinta spre nostalgie. O scanteie romantica mai veche este aprinsa acum! Toate schimbarile care vizeaza cariera se produc in spatele scenei, datorita influentei lui Saturn.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Fii mai vigilenta in privinta sanatatii! Prezenta lui Venus este de bun augur pentru buzunarul tau. Nu te grabi sa iei decizii in viata amoroasa! Astrele nu te ajuta foarte mult in aceasta perioada si nu simplifica situatiile problematice!

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Primele doua decade ale lunii iulie constituie o perioada in care placerea personala poate atinge cote maxime. Acum este momentul pentru a-ti pune ordine in viata si pentru a adopta atitudinea potrivita! Dupa data de 21, accentul se muta pe plan financiar. Astrele aduc oportunitati romantice pentru persoanele fara partener. Cele mai mari provocari din aceasta luna vor fi la locul de munca.

RAC (22 iunie – 22 iulie)

Pentru tine, luna iulie se rezuma la cateva cuvinte esentiale: meditatie si expansiunea vietii interioare. Actele de caritate sunt o modalitate de a atinge un anumit nivel al spiritualitatii, prin urmare, nu ezita! Profita de astele care iti furnizeaza energia de a obtine ceea ce doresti. Banii nu vor fi o problema! Acorda suficienta atentie si partenerului!