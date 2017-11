Horoscopul lunii decembrie 2017: previziuni complete

Citeste horoscopul lunii decembrie 2017.

Horoscop lunar BERBEC (21 martie – 20 aprilie). Previziuni pentru luna decembrie 2017

Iti doresti ca rezultatele muncii tale sa fie apreciate. Chiar daca lucrezi intr-un domeniu solicitant, esti voluntar sau faci parte din echipa care coordoneaza proiectele cele mai ambitioase din companie, incearca sa imbunatatesti modul in care comunici si nu te lasa niciodata influentata de parerile celor din jur; nu poti sti ce intentii au.

Horoscop lunar TAUR (21 aprilie – 21 mai). Previziuni pentru luna decembrie 2017

Atunci cand vei fi sigura pe tine, schimbarile in viata profesionala nu vor intarzia sa apara. Decembrie e plina de oportunitati revelatoare si trebuie sa stii sa profiti. Familia este fericita si implinita, prin urmare si starea ta de spirit este plina de lumina, caldura si dorinta de a te axa mai mult pe cariera. Incearca sa ai mai multa grija la excese!

Horoscop lunar GEMENI (22 mai – 21 iunie). Previziuni pentru luna decembrie 2017

In prima parte a lunii, lucrurile sunt foarte optimiste, mai ales in ce priveste viata sentimentala. Venus va veghea asupra relatiei tale si te va ajuta sa iei deciziile potrivite in momente de cumpana. Desi evenimentele par ostile, reusesti, totusi, sa privesti lucrurile cu maturitate. Acest mod de a gandi te va ajuta sa intreprinzi actiunile potrivite.

Citeste si:

5 metode prin care cuceresti femeia Gemeni

Horoscop lunar RAC (22 iunie – 22 iulie). Previziuni pentru luna decembrie 2017

O relatie de prietenie te dezamageste intr-un mod profund. Sunt momente cand trebuie sa spui stop anumitor relatii, sa incepi sa te asculti si sa te pui pe primul loc. Prietenii sunt principala sursa de energie pozitiva, dar dedicarea pe care le-o aloci e distrugatoare pentru tine. Spre mijlocul lunii, la birou, ti se impun limite neobisnuite.