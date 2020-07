Horoscopul ELLE pentru ultimele 6 luni ale anului 2020

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Continui să fii concentrată pe tot ceea ce înseamnă profesie. Chiar și în mijlocul verii, nu găsești spațiu sau timp pentru a face lucruri doar pentru tine. Tot ceea ce te determină pentru a acționa are legătură cu cariera. Modalitatea în care alegi să te sustragi din fața conflictelor cu cei dragi jignește. A vorbi despre ceea ce simți și a oferi și celorlalți spațiu pentru a vorbi despre ceea ce simt este un aspect important al oricărei relații. Dificultățile financiare care apar imprevizibil pe parcursul lunii septembrie te vor frustra destul de mult. Nu vrei să faci nici un compromis în raport cu nevoile materiale pe care le ai. Ai grijă la modul în care vei acționa în această situație! Astrele nu vor reuși să îți „netezească” drumul spre atingerea unor obiective tocmai pentru că firea ta capricioasă nu are limite. Toamna care urmează, cu precădere sfârșitul lunii octombrie va fi intens pentru tine din punct de vedere emoțional. Până la finele anului ai de luat câteva decizii importante.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Este timpul ca tu să îmbrățișezi cu entuziasm tot ceea ce îți oferă viața. Chiar dacă la orice pas îți pui piedici pentru a nu face lucrurile exact așa cum îți dorești, acum totul trebuie să se schimbe. Nu mai poți rămâne în umbră! Și cu siguranță nu o mai poți face în baza unor idei puerile despre anumite limite pe care doar tu le impui. Luna iulie poate fi începutul tău într-un nou domeniu de activitate. Ai șansa de a face ceva care te împlinește cu adevărat. Este real faptul că susținerea familiei are un impact definitoriu pentru tine, dar nu uita de propria susținere. Tu ești cel mai important aliat în lupta pe care o duci zi de zi. În plan emoțional se resimte faptul că Luna „stagnează” în casa familiei. Totul este definit de calm și armonie, chiar și înspre începutul toamnei. Lunile octombrie și noiembrie vor aduce provocări în sectorul familial al vieții tale.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Viața intimă, cu precădere cea emoțională, se va afla în centrul energiilor astrale pentru cea de-a doua jumătate a anului. Începând cu luna august va fi nevoie să decizi care este direcția în care vrei să continui din punct de vedere profesional. Oportunitățile sunt multe, dar ele nu vor lua formă decât în momentul în care tu vei acționa. Neîndemânarea și lipsa de creativitate pe care le proclami mereu nu sunt decât scuze. Încearcă să te autodepășești! Chiar dacă acest îndemn poate fi un clișeu, a trece dincolo de niște bariere te poate ajuta să fii mai demnă și mai pregătită pentru tot ceea ce îți va oferi viața. Toamna care urmează te va aduce din nou față în față cu provocări legate de anumite prietenii. Deși un astfel de proces este inevitabil, ești de nerecunoscut. Stima de sine și încrederea în propria persoană te vor ajuta să faci lucrurile diferit de data aceasta. Luna decembrie este cea în care te vei apropia mai mult de familie. Toți cei dragi sunt importanți pentru echilibrul tău interior.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Îți dorești atât de multe lucruri pentru tine, dar te-ai blocat în a privi cu ochii larg deschiși doar filmul propriei vieți. Începe să lucrezi la îndeplinirea acelor visuri! Desigur, nu toate planetele îți vor netezi drumul spre reușită, dar nimic din ceea ce vei face nu va rămâne fără rezonanță. Ultima lună a verii, august, este plină de exuberanță și momente pline de semnificație pentru tine, mai ales în ceea ce privește partea sentimentală. Întâlnești oameni care îți vor oferi puncte de vedere diferite în raport cu ceea ce trăiești sau te vor ajuta să îți proiectezi noi obiective. Odată cu venirea anotimpului ploios, ai mai multă grijă de sănătatea ta. Dacă în familie apar tensiuni, încearcă să eviți atitudinea defensivă care îți este specifică. Indiferent că planifici sau nu o escapadă cu prietenii pentru perioada sărbătorilor de iarnă, ia în considerare să faci ceva care să te răsplătească pentru tot ceea ce faci bine zi de zi… Pentru tine, pentru familie, pentru apropiați, pentru oricine.

Leu (23 iulie – 22 august)

În perioada următoare, ai grijă la oameni și la angajamentele pe care ți le iei. Este indicat să fii mai neglijentă sau chiar superficială atunci când vine vorba de cei din jur. Lunile iulie și august sunt greu de îndurat din punct de vedere al climei. Tot ceea ce faci are efect direct asupra dispoziției tale și nu mai lași loc de compromisuri. Este întru totul adevărat că ai nevoie de energie pentru propriile obiective și pentru cei cu adevărat importanți din viața ta. Dacă te simți nesigură cu privire la anumiți pași pe care trebuie să îi faci, trebuie doar să ai răbdare. Din cauza unor evenimente neplăcute care au loc la începutul toamnei, ești și mai convinsă de chibzuința de care trebuie să dai dovadă în anumite contexte. Apropierea pe care o vei simți în raport cu anumite persoane te va ajuta să te încrezi din nou în prietenii. Fă ceea ce simți! Nu mai recurge în orice moment la protecție absolută în fața dezamăgirilor!

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Indiferent de ceea ce faci, în următoarea perioadă este important să îți depășești limitele. A ieși din zona de confort reprezintă maturitate și dorință de „creștere” din punct de vedere personal. La mijlocul lunii august ai parte de o oportunitate extraordinară de a te ocupa în totalitate de un proiect social. Te încumeți să iei frâiele acestei responsabilități. Ultima parte a lunii septembrie aduce în prim plan viața de familie. Nimic din ceea ce vei trăi nu te va ajuta să ajungi la armonie în raport cu cei dragi, armonie la care visezi dintotdeauna. Poate este momentul să lași totul să „curgă”. Nu te mai anula doar pentru a da crezare celor din jur! Lunile noiembrie și decembrie te vor găsi într-o postură destul de vulnerabilă. Nu ești pregătită să renunți la o anumită persoană și totul în jur te forțează să o faci. Dar tu oare ce îți dorești cu adevărat pentru sufletul tău?

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Se anunță un iulie torid pentru tine, mai ales dacă este să vorbim despre viața personală. Dorința de a construi un viitor alături de cel ales pare să îți ghideze energiile. Tot ceea ce vei întreprinde va avea un scop bine definit. În toamna acestui an toate drumurile par să ţi se deschidă. Lunile care încep din septembrie își pun amprenta asupra dezvoltării tale personale. În octombrie și noiembrie te tentează ideea de a călători singură. Dintotdeauna ți-ai dorit să faci asta și întotdeauna ai găsit motive puerile să nu o faci. Mai mult decât atât, ai nevoie de timp pentru tine. Decembrie va fi o lună plină de armonie, care te va găsi mai mult în sânul familiei. Timpul de calitate petrecut alături de cei dragi sufletului este ca un „pansament” pentru rănile pe care le-ai colecționat de-a lungul anului. Indiferent de ceea ce trăiești, nu trebuie să uiți de propria inimă.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Începând cu luna iulie, Marte te va urmări îndeaproape, te va energiza şi te va „umple” de dinamism. Tu te vei lăsa ghidată de energia acestei planete și vei da frâu liber emoțiilor. De asemenea, vei fi din ce în ce mai dornică să te implici în activitatea de la birou. Departamentul în care lucrezi s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă. La începutul lunii octombrie se anunță noi proiecte foarte interesante. Ai o abilitate extraordinară de a-i mobiliza pe cei din jur şi de a-i motiva să își urmeze visurile. În tot acest proces este posibil, însă, să uiți de propriile visuri. Este trist să faci asta, mai ales când, pentru îndeplinirea unora dintre ele, te afli pe ultima sută de metri. Luna decembrie te conduce spre o stare melancolică, pe care nu ai trăit-o de mult timp. Îți va fi destul de dificil să îți asculți intuiția și să ieși „neșifonată” din încercarea pe care o vei trăi. Alături de tine se vor afla mereu toți cei în care tu ai încredere totală.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Focusul tău evident este pe tot ceea ce înseamnă viața profesională. Luna iulie va încununa toate sacrificiile, compromisurile și timpul petrecut pentru îndeplinirea obiectivelor. Lunile de toamnă, în special luna noiembrie, se află sub influenţa lui Saturn. Energia sa va explica faptul că viaţa ta se va întoarce cu susul în jos. Prietenii de ani buni se erodează brusc, tu devii o altă persoană, iar viața personală atinge o intensitate a emoțiile care va fi greu de integrat. Nimic din ceea ce ți se întâmplă, însă, nu este la voia întâmplării. Zodia ta este caracterizată de o dorință continuă de a cunoaște lucruri noi. Procesul acesta este unul alert și tu trebuie să te adaptezi din mers, indiferent de obstacole. Decembrie este cu siguranță luna ta preferată a anului. Momentele de neuitat sunt mereu încununate de prezența celor dragi.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Pentru luna iulie, Jupiter va crea toate condiţiile necesare pentru ca relaţia ta să treacă prin schimbări pozitive. Tot ceea ce vei trăi te va ajuta să te simți împlinită. Momentele frumoase pe care le petreci alături de partener te vor face să contempli noţiunea de fericire, să te gândești la ceea ce îţi oferă viaţa, la tot ceea ce ai trăit până în prezent. Începutul toamnei pare a fi unul abrupt din punct de vedere emoțional. De mult timp amâni o decizie pe care trebuie să o iei, dar nu mai este cale de întoarcere. Atunci când vine vorba de încercarea de a te apropia de o anumită persoană, totul eșuează. Nu îți este ușor să treci peste starea de iritare pe care ți-o creează, dar rămâi conectată la propriile emoții. Nu este cazul să iei decizii pe fugă, deoarece nu ai nimic de pierdut dacă adopți o atitudine mai calculată. În plan profesional, este important să îți menții motivația la cote maxime. Sfârșitul anului induce o stare de intrigă în cadrul companiei. Ai grijă la intențiile anumitor persoane!

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Luna iulie va fi intensă din toate punctele de vedere. Stima de sine ridicată te va ajuta să faci o serie de lucruri pentru propria persoană. Oricât de dificil ți se pare (și imposibil chiar), trebuie să înveţi să faci faţă sistemului în care lucrezi, fără ca valorile tale să fie afectate. Chiar dacă ești sigură pe ceea ce știi, la birou nu trebuie să îţi arăţi abilităţile într-o manieră agresivă. Începutul toamnei aduce multă armonie și toleranță în raport cu relațiile cele mai importante pentru tine. Raționalizarea prin care filtrezi orice experiență de care ai parte te ajută să minimizezi numărul de decizii greșite luate. Lunile de toamnă te ajută să descoperi noi dimensiuni ale propriei persoane. Deși noiembrie pare o lună liniștită, lucrurile se precipită spre finalul ei. Nu lăsa ca starea de letargie pe care o resimți spre finele anului să îți influențeze atingerea obiectivelor stabilite!

Pești (19 februarie – 20 martie)

Agitația la nivel astral care se va instala în viața ta pe parcursul lunii iulie te va forța să te lași captivată de tot felul de detalii care îți hrănesc orgoliul. Marte și Uranus fac o echipă perfectă atunci când vine vorba de romantism. Pentru tine, toamna acestui an va fi prima în care vei reuși să pui cap la cap idei și planuri pentru a obține ceea ce îți propui în plan profesional. Tot ceea ce te interesează în perioada următoare este să te re-îndrăgostești de propria viață. Pui din nou accent pe dezvoltarea personală, pe propriul echilibru fizic, dar mai ales psihic, și pe tot ceea ce are legătură cu familia ta. Un Marte destul de motivațional te va forța să rămâi încrezătoare în propriile forțe, indiferent de eșecurile pe care le vei trăi. Sfârșitul acesta de an va fi cu totul diferit față de ceea ce ai mai trăit până acum. Deciziile luate pe ultima sută de metri te vor aduce aproape de persoanele care reprezintă „temelia” echilibrului tău interior.

Foto: Shutterstock

