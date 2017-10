Citeste horoscopul saptamanal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti si afla ce ti-au rezervat astrele pentru perioada 9 – 15 octombrie 2017, ca sa fii pregatita pentru schimbarile care se pot produce in cariera, in viata de cuplu, in privinta sanatatii sau a banilor.

Horoscop saptamanal Berbec: 9 – 15 octombrie 2017

Simti nevoia sa fii atractiva si sa ai toate privirile asupra ta. Comportamentul jovial pe care il adopti in zilele care urmeaza te caracterizeaza si de aceea esti foarte dezinvolta. E momentul sa acorzi o atentie sporita anumitor lucruri in aceasta saptamana. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Berbec.

Horoscop saptamanal Taur: 9 – 15 octombrie 2017

In loc sa ii critici pe cei care nu-ti impartasesc ideile, incearca sa ii asculti fiindca pe termen lung vei avea doar de castigat. Comunicarea ramane complicata din punct de vedere emotional, fiindca ai de discutat lucruri importante. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Taur.

Horoscop saptamanal Gemeni: 9 – 15 octombrie 2017

Deja incepi sa numeri zilele pana la noul an si faci ceva planuri pentru a schimba modul in care evolueaza viata ta sentimentala. Principalul tau obiectiv este acela de a lucra mereu in armonie in interesul dragostei si incepi sa faci asta incepand de acum. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Gemeni.

Horoscop saptamanal Rac: 9 – 15 octombrie 2017

La inceputul acestei saptamani Neptun te reasigura ca poti face un legamant in viata sentimentala. Iei cateva decizii care pot fi pregnante ca si influenta, toate acestea imbunatatind relatia pe care o ai. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Rac.

Horoscop saptamanal Leu: 9 – 15 octombrie 2017

Ai o personalitate puternica, esti extrem de determinata si nu faci deloc lucrurile cu jumatati de masura. Pe parcursul acestei saptamani va fi destul de greu pentru ceilalti sa tina pasul cu tine deoarece ai multe lucruri de rezolvat si nu te pierzi in detalii sau discutii… Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Leu.

Horoscop saptamanal Fecioara: 9 – 15 octombrie 2017

Pe parcursul acestei saptamani nu ai timp sa te ocupi de viata personala pentru ca esti prea preocupata de termenele limita de la munca. Reusesti insa sa te descurci fara sa te panichezi, pentru ca esti foarte sigura pe… Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Fecioara.

Horoscop saptamanal Balanta: 9 – 15 octombrie 2017

Simti nevoia de a sparge rutina in viata amoroasa si vrei sa descoperi, sau mai bine zis sa redescoperi emotii de altadata. Cautand o schimbare, obiectivul tau va fi sa traiesti o viata sentimentala care sa ti se potriveasca si care sa nu te mai aduca in postura in care sa… Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Balanta.

Horoscop saptamanal Scorpion: 9 – 15 octombrie 2017

La inceputul acestei saptamani mohorate de toamna reusesti sa gasesti o modalitate de a iesi din ascunzatoare fara sa-ti pui constant intrebari daca ai facut sau nu bine. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Scorpion.

Horoscop saptamanal Sagetator: 9 – 15 octombrie 2017

Nu esti foarte satisfacuta de viata ta sentimentala, fapt ce creeaza o stare interna destul de greu de controlat; iti este dificil sa faci fata emotiilor negative care te invadeaza. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Sagetator.

Horoscop saptamanal Capricorn: 9 – 15 octombrie 2017

Nu iti doresti sa te complaci intr-o rutina sau intr-un stereotip atunci cand vine vorba de relatia personala. Pentru a te simti implinita din punct de vedere emotional, tu ai nevoie de certitudine, de lucruri autentice si persoana care alege sa iti fie partener trebuie sa faca un efort constant in a… Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Capricorn.

Horoscop saptamanal Varsator: 9 – 15 octombrie 2017

Ai nevoie de noutate si libertate pentru a te simti bine impreuna cu partenerul tau si a creste impreuna din punct de vedere emotional. Daca esti singura, cauti ceva care sa te incite in permanenta si esti deschisa catre… Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Varsator.

Horoscop saptamanal Pesti: 9 – 15 octombrie 2017

Telul tau din aceasta saptamana este sa traiesti totul la cote maxime si sa te dezici de toti cei care iti induc emotii negative. Toata viata ai trait prin prisma sentimentelor celor din jurul tau si compromisurile pe care le-ai facut… Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Pesti.