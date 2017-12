Horoscop saptamanal. Previziuni pentru perioada 4 -10 decembrie 2017

Citeste horoscopul saptamanal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti si afla ce ti-au rezervat astrele pentru perioada 4 -10 decembrie 2017, ca sa fii pregatita pentru schimbarile care se pot produce in cariera, in viata de cuplu, in privinta sanatatii sau a banilor.

Horoscop saptamanal Berbec: 4 -10 decembrie 2017

Incepi aceasta saptamana cu o dispozitie calma si linistita. Nu ai prea multa energie si de aceea vei lasa ca lucrurile sa decurga de la sine. Nici in viata personala nu vei incerca sa fortezi nimic. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Berbec.

Horoscop saptamanal Taur: 4 -10 decembrie 2017

Avand in vedere starea de oboseala psihica pe care ai resimtit-o in ultima perioada, ai nevoie de mai multa odihna. Activitatile pe care le faci pentru a te relaxa nu isi mai ating obiectivul. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Taur.

Horoscop saptamanal Gemeni: 4 -10 decembrie 2017

Obiectivele profesionale pe care le aveai setate candva isi pierd destul de mult din contur. Acest inceput de saptamana este definitoriu pentru cariera ta. Este important sa te hotaresti cum vrei sa arate viitorul tau profesional. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Gemeni.

Horoscop saptamanal Rac: 4 -10 decembrie 2017

Inceputul acestei saptamani se afla sub semnul senzualitatii. Tot ceea ce se intampla in jurul tau are legatura directa cu viata ta personala. Incepi sa iti pui tot mai des intrebari cu privire la alegerile emotionale pe care le-ai facut in trecut. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Rac.

Horoscop saptamanal Leu: 4 -10 decembrie 2017

Nimeni nu iti va da inapoi timpul pe care il pierzi! Incearca sa te pui pe primul loc si mai mult decat atat, invata ca tu esti cea mai importanta persoana din viata ta. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Leu.

Horoscop saptamanal Fecioara: 4 -10 decembrie 2017

Vechile iubiri trebuie sa fie pentru tine o sursa de inspiratie. Experienta din trecut trebuie sa te ajute sa iei mult mai usor decizii. Cu toate astea, sunt situatii in care iti dai seama ca nu ti-ai invatat bine lectia. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Fecioara.

Horoscop saptamanal Balanta: 4 -10 decembrie 2017

Desi nu iti doresti acest lucru, vei fi pusa in postura in care sa primesti sfaturi pe care nu le-ai cerut si de care consideri ca nu ai nevoie. Unele persoane din viata ta sunt mult prea intruzive. Au senzatia ca se pot implica in problemele tale. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Balanta.

Horoscop saptamanal Scorpion: 4 -10 decembrie 2017

Atunci cand te afli doar in compania propriei persoane, reusesti sa iti analizezi gandurile si sentimentele intr-o maniera profunda. Ajungi sa fii mult mai sigura de ceea ce iti doresti si acesta este si motivul pentru care devii atat de reticenta la ceea ce spun cei din jur. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Scorpion.

Horoscop saptamanal Sagetator: 4 -10 decembrie 2017

Gandesti totul intr-o mare viteza. Mereu iei decizii spontane, mai ales in ceea ce priveste viata personala. Consideri ca nu ai timp de pierdut si de aceea nu te pierzi in detalii, indiferent de problema cu care te confrunti. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Sagetator.

Horoscop saptamanal Capricorn: 4 -10 decembrie 2017

Astrele incurajeaza ascultarea activa la inceputul acestei saptamani. Persoana iubita pare sa fie tot mai prezenta in relatia dintre voi. Aceasta schimbare de stare te bucura si te incanta. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Capricorn.

Horoscop saptamanal Varsator: 4 -10 decembrie 2017

Inca de la inceputul saptamanii, energia pozitiva a astrelor pulseaza asupra ta. Aceasta te ajuta sa te concentrezi asupra sarcinilor complexe pe care le ai de rezolvat la birou. Sunt situatii in care preferi sa nu iti expui parerea. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Varsator.

Horoscop saptamanal Pesti: 4 -10 decembrie 2017

Esti deschisa catre cei din jur si comunici cu usurinta, indiferent de caracterul persoanei cu care interactionezi. Aceasta dispozitie sociala este in avantajul tau. Citeste aici horoscopul saptamanal complet pentru Pesti.